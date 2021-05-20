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Gündem Hadi Özışık hiçbir şey olmamış gibi davranıyor! Bakan Soylu'ya şirinlik peşinde...
Gündem

Hadi Özışık hiçbir şey olmamış gibi davranıyor! Bakan Soylu'ya şirinlik peşinde...

Sedat Peker'in İnternet Haber Medya Grup Başkanı Hadi Özışık ile yaptığı görüntülü görüşmeyi yayımlamasından sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hadi ve Süleyman Özışık kardeşler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Foyası ortaya çıkan Hadi Özışık, Peker'in safından ayrılarak Bakan Soylu'ya şirin görünme hamlesi başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 00:26:00 - 2021-05-20 00:27:43
Hadi Özışık hiçbir şey olmamış gibi davranıyor! Bakan Soylu'ya şirinlik peşinde...

 Yeniakit.com.tr 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sedat Peker'in Hadi Özışık ile yaptığı görüntülü görüşmeyi yayımlamasını TRT Haber canlı yayınında değerlendirdi. Peker'in ismini kullanmadan fotoğrafı ile bilgi veren Bakan Soylu, "Bataklık operasyonunun içinde FETÖ var ve buna ulaştık. 2 uyuşturucu baronunu yakaladık. Bataklık operasyonu içerisinde biraz önce resmi çıkanlar da var. (Sedat Peker)" dedi.

'CHP ve Peker işbirliği yapıyor'

CHP'li Özgür Özel, Sedat Peker dün gece söz konusu videoyu yayımladan önce, Bakan Soylu'ya, 'Hangi gazeteciyi Peker ile husümetinde aracı yaptın?' diye sormuştu. Bakan Soylu, TRT Haber canlı yayınında CHP'li Özel'in o sözlerini ekrana verdi. Soylu, Özgür Özel'in Sedat Peker'in yayımlayacağı videodan haberdar olduğunu belirterek, CHP ile Sedat Peker'in işbirliği içinde olduğunu söyledi.

Özışık saf değiştirdi!

Hadi Özışık, dün ortaya çıkan videosundan sonra twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak Bakan Soylu'dan özür dilemişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Hadi ve Süleyman Özışık kardeşler hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Tüm bunlar yaşandıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi davranmayı seçen Hadi Özışık, İnternet Haber'de Bakan Solyu'nun açıklamalarına yer verdi. Saf değiştirerek Sedat Peker'in tarafından ayrılan Özışık'ın medya grubu, Bakan Soylu'ya şirinlik yaptı.

Hadi Özışık'ın özür paylaşımı


 

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