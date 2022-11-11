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Siyaset Hadi oradan be Ümit Özdağ! Korkudan tir tir titriyorsun değil mi?
Siyaset

Hadi oradan be Ümit Özdağ! Korkudan tir tir titriyorsun değil mi?

Zafer Partisi'nin ırkçı Genel Başkanı Ümit Özdağ, "2 kez Cumhurbaşkanı olan Erdoğan Haziran 2023’te aday olamaz" diyerek, her zaman olduğu gibi yine zırvaladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-11 11:52:00 -
Hadi oradan be Ümit Özdağ! Korkudan tir tir titriyorsun değil mi?

Zafer Partisi'nin ırkçı Genel Başkanı Ümit Özdağ, "2 kez Cumhurbaşkanı olan Erdoğan Haziran 2023’te aday olamaz" diyerek, her zaman olduğu gibi yine zırvaladı.   

Özdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2 kez Cumhurbaşkanı olan Erdoğan Haziran 2023’te aday olamaz. Aday olması için hukuken CHP/İYİ Parti’nin Anayasaya karşı hile yaparak erken seçime 'evet' demesi. Diğeri ise YSK’nın Anayasayı ihlal etmesi. Muhalefetin görevi YSK Anayasayı ihlal etmesin diye hülle seçime destek değil" herzelerini yumurtladı. 

 

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Yorumlar

Rabia Zafer

HADİ ORADAN YALANCI AHMAK ŞEREFSİZ.

faşistlere duyurulur

ırkcı faşist kafatascılara emekli maaşından tazminat olarak çoluğu çocuğu aç sefil olmasın diye her türlü bakımları yapılır ilğilenecek faşistler beni bulsun faşistde olsa insanlık bizde kalsın
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