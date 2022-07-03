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Medya Hadi oradan Ahmet Taşgetiren, hadi oradan! Bunları Davutoğlu mu kulağına fısıldadı?
Medya

Hadi oradan Ahmet Taşgetiren, hadi oradan! Bunları Davutoğlu mu kulağına fısıldadı?

Ahmet Davutoğlu'nun peşine takılıp AK Parti'ye ağzına geleni söyleyen Ahmet Taşgetiren, yine bildik bir yazıya imza attı. Taşgetiren, Karar'daki köşesinde AK Parti'nin "20 yılın iyiliklerini yediğini" iddia ederek işlerin kötüye gittiğini savundu.

Yeniakit Publisher
2022-07-03 10:56:00 -
Hadi oradan Ahmet Taşgetiren, hadi oradan! Bunları Davutoğlu mu kulağına fısıldadı?

Ahmet Davutoğlu'nun peşine takılıp AK Parti'ye ağzına geleni söyleyen Ahmet Taşgetiren, yine bildik bir yazıya imza attı. Taşgetiren, Karar'daki köşesinde AK Parti'nin "20 yılın iyiliklerini yediğini" iddia ederek işlerin kötüye gittiğini savundu. Taşgetiren, özetle şunları kaydetti:

"Sistem, en büyük handikapını yaşıyor. İktidar cenahından bir ünite, diyelim bir bakan, bir parti kademesi, bir aksakal danışman, Beştepe Kurullarından biri, bir medya unsuru, her şeyi göze alsın ve “İyiye gitmiyoruz, desin, halk boğulma hissi yaşıyor, desin, 20 yılın iyiliklerini yiyoruz, desin Ak Parti perdeyi çok kötü kapatacak” desin.

Bu Pazar gönlünüzü hoş tutacak bir yazı yazamadım. Özür dilerim."

 

 

 

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Yorumlar

Sami

Tekirdağ ,bir mahallesi,İstanbul'a bir saat ,,korkunç kalabalık ,tarlalar otopark olmuş,yazlıkçılar,tatilciler ,alışveriş full-time,marketler dolup boşalıyor,trafik olmuş İstanbul ,inanıyorum ki her yer böyle, Birileri bunları görmüyor ,yaşamıyor bence,aç ve yok edebiyatı nerede .satanlar mutlu ,...halkı kandırmayın....

Saim

Sn. Ahmet Taşgetiren'in kendisini perdeyi kötü kapatıyor.! Farkında değil.!
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