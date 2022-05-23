Hadi İYİ Partili Koray Aydın ile de dalga geçsenize! Yağmur duasına çıktı

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İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın, Ankara'nın Haymana ilçesinde vatandaşlarla birlikte yağmur duasına çıktı.

Sosyal medya hesabından fotoğraflar da paylaşan İYİ Partili Aydın, şu ifadelerde bulundu:

Ankara Haymana #Karahoca'da yağmur duası programına katıldık, çiftçimizin sofrasına konuk olduk. Rahmeti sonsuz Yüce Allah'tan, ekinlerimizin ihtiyacı olan yağmuru yağdırmasını;

ürünümüzün bol ve bereketli olmasını diledik.

Çiftçimizin her daim yanındayız.

Hadi Koray Aydın ile dalga geçin!

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, geçtiğimiz yıl 'yağmur duası'na çıkılacağını duyurmuş ve laikçi yobazlar tarafından hedef alınmıştı.

Başta Yılmaz Özdil olmak üzere laikçiler, Erbaş'ı hedef almış yağmur duası ile alay etmişti.

'Özdil'gillerin, şimdi de Millet İttifakı içerisinde yer alan ve yağmur duasına çıkan İYİ Partili Koray Aydın'a yönelik ne diyeceği merak konusu oldu.