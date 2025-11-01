  • İSTANBUL
Hadi buna cevap verin troller: İmamoğlu'nun seçilince ilk yaptığı şey nedir? Nedim Şener o korkunç olayı anlattı
Gündem

Hadi buna cevap verin troller: İmamoğlu'nun seçilince ilk yaptığı şey nedir? Nedim Şener o korkunç olayı anlattı

Yücel Kaya

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Gazeteci Nedim Şener “İmamoğlu Seçimi kazanıp, 17 Nisan'da mazbatasını alıyor, 18 Nisan’da ilk yaptığı şey ne?” diye sordu. İmamoğlu seçimi kazandıktan 1 gün sonra ne yapmış kendisinden dinleyelim.

İmamoğlu’nun seçimlerden 1 gün sonra İBB’deki verileri kopyalatmasından sonra İstanbul 4. İdare Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB veri tabanı kayıtlarının elektronik olarak kopyalanmasına yönelik talebine, "yürütmeyi durdurma" kararı vermişti.

İmamoğlu seçildiği ilk gün İBB veri tabanını kopyalattı.

Gazeteci Nedim Şener youtube videosunda bunun nedenini anlatmadan önce sordu:

“İlk gün ilk aklına gelen şey veri tabanının kopyalanması olabilir mi? Bunu İmaoğlu’ndan kim istemiş olabilir?” diye sordu ve cevabını kendisi verdi.

Hainlerin vatanı olmaz hainler ancak idam edilir

Hem hırsızlar hem vatan haini. Beslemeyin bunları bizim vergilerimizle.

Dilek hanıma çağrımızdır Ekremi değil vatanı koru

Sayın dilek İmamoğlu Ekosistemin casusluk yolsuzluk faaliyetlerine ilgili bildiği duyduğu herşeyi bilgi belgeyi açıklamalı çünkü artık mesele milli güvenlik meselesidir. Mesele vatandır.
