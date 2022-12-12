Hadi be oradan Ekrem İmamoğlu! Yav bırak bu işleri

Edirnekapı'daki Zabıta Daire Başkanlığı'nı ziyareti sırasında 500 kişilik bir zabıta grubunu sıraya dizdirterek kendisini adeta bir devlet başkanı gibi karşılatan...

Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesinde ellerini arkadan bağlayarak gezen kibir abidesi Ekrem İmamoğlu, son çıkışıyla "Hadi be oradan" dedirtti.

CHP'nin fonladığı Halk TV'de İsmail Küçükkaya'ya konuk olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kibirli misiniz" sorusuna "İddialıyım ama asla kibrim olmaz. Tevazum yüksektir. Beni çalışanlarıma sorsunlar" şeklinde cevap vererek kargaları bile güldürdü.