Hadi bakalım hayırlı tıraşlar! "Hayatımda hiç kıvırmadım" diyen Tanju Özcan'a hayatının şoku

Melih Altınok, Sabah gazetesindeki köşe yazısında, Bolu'nun CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan milli futbolcu Merih Demiral'ın heykelini dikme sözünü köşesine taşıdı. Özcan'ın bu tür çıkışları alışkanlık haline getirdiğini belirten Altınok, " 'Recep Tayyip Erdoğan seçimi bir kez daha kazanırsa Bolu'nun en görünür yerine devasa bir Erdoğan heykeli dikeceğim' demiştiniz? O sözlerinize ne oldu?" diye sordu. Altınok, yazısında şunları kaydetti:

"Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolululara söz vermiş.

Şehre Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral'ın heykelini dikecekmiş.

"Hadi bakalım, Avrupa bana da ceza yazsın bakalım!!!" diyor.

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Taşra heykeltıraşlarına iş çıktı. Hadi bakalım hayırlı tıraşlar.

Bu arada konu söz vermekten açılmışken, "Hayatımda hiç kıvırmadım. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanırsa 2024 yılında seçilme şansım yüzde 100 de olsa Bolu Belediye Başkanlığı'na aday olmayacağım" diye bir söz vermiştiniz Tanju Bey.

18 Nisan'da da sosyal medya hesabından, "Recep Tayyip Erdoğan seçimi bir kez daha kazanırsa Bolu'nun en görünür yerine devasa bir Erdoğan heykeli dikeceğim" demiştiniz?

O sözlerinize ne oldu?"