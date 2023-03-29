Haddini bil, edepsizlik etme Kaan Sezyum! Erdoğan'a çirkin iftira! Rezalet ki ne rezalet

Cumhur İttifakı'nın HÜDA Par ve Yeniden Refah Partisi ile güçlenmesi, solak Birgün gazetesinin hadsiz yazarı Kaan Sezyum'u adeta yerinden hoplattı.

Tayyip Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na rezil ifadelerle saldıran küstah Sezyum, özetle şu herzeleri yumurtladı:

"Büyük seçime, ikinci kurtuluş savaşına ya da büyük kapanmaya adım adım ilerlerken, her geçen gün ülkede olmayacak denen şeyler yine olmaya devam ediyor. Türkiye gündemi, vasıfsız ve utanma duygusundan azade yöneticilerimiz yine bizi şaşırtmıyor. Ülkede “yaşanabilen” tek tutarlı şey saçmalıkların her geçen gün daha da katlanarak artması olmaya devam ediyor. İşte böyle bir gündem içinde ülkede tüm zamanların gördüğü en gerici, en insan haklarından uzakta, en sağlıksız, en patron dostu, en oportünist ittifak da bir araya geldi. Görüp görebileceğiniz bundan daha kötü bir birleşim yok. Ekip o kadar evde yok ki, diğer tarafta plastik tuvalet terliği olsa o bile daha adil olur. Çizgi filmlerden çıkmış bir gerçek kötüler karması adeta. Bir de üzerine zaten seri numarası altın varaklı bir diplomasız. Bütün bunlar yetmezmiş gibi ülkemizin vitaminsiz Göbels’i de sanal alemde kendince esip gürlüyor.

(...) Şu andakinden daha kaotik bir ortam nasıl olur tam da bilemiyorum açıkcası.

(…) İşte bu seçimde geri kalmış bir toplum mu olacağız, yoksa medeni bir toplum olma yolunda cumhuriyetin ilk yıllarındaki gibi bir atılım mı yapacağız, karar sizin."

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