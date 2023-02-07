Türkiye'nin sağcısı solcusu, alevi sunnisi, Türk'ü Kürt'ü Çerkez'i ile yek vücut olmuş acımızı paylaşırken PKK'nın siyasi temsilcisi Selehattin Demirtaş cezaevinden başını uzatarak hükümete talimatlar yağdırmaya başladı.



"Deprem bölgesine giden tüm kara yolları sivil araç geçişine kapatılarak sadece kurtarma ve yardım ekiplerinin geçişi sağlanmalıydı." diyen Demirtaş, depremin olduğu ilk dakikadan bu yana her türlü çalışmayı yapan cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da iftira atmaya başladı.

"Cumhurbaşkanı, koordinasyon merkezinden bir dakika bile ayrılmamalı, saat başı açıklama yaparak halkı bilgilendirmeli, uyarı ve duyurular yapmalı, halka moral vermeliydi. Nerede olduğunu bilen var mı?" diye sordu.



Demirtaş'ın bu soruyu sorduğu saatlerde insanlıktan nasibini almamış olan terör örgütü PKK/YPG, depremi bile fırsat bilerek Tel Rıfat’tan Öncüpınar Hudut Karakolumuzun sorumluluk sahasına alçakça bir ÇNRA saldırısı gerçekleştiriyordu.

Sen önce haddini bil Demirtaş. Hükümet elinden gelen her şeyi yapıyor. Eğer bir talimat vermen gerekiyorsa dağdaki yoldaşlarına talimat ver. "Türkiye acısını yaşarken bari bunu yapmayalım" deyiver. Devletimiz Karakolumuzda saldırıya uğrayan askerlerimize nasıl kol kanat gerdiyse depremde mağdur olanlara da kol kanat geriyor ve gerecektir.