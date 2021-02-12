Haddini bil ABD! ‘Osman Kavala bırakılsın’ diyen küstah ABD’ye tepki yağıyor

Hasan Eğrigöz-Resul Ekrem Şahan Ankara

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından, Türkiye’de bir süredir tutuklu bulunan Osman Kavala’nın serbest bırakılması çağrısı yapılması Ankara’dan sert tepkilere neden oldu.

“ABD’nin iç hukukumuza saygılı olmasını bekliyoruz”

ABD’nin küstah Osman Kavala çağrısına FETÖ elebaşı için uygulanmayan iade anlaşmasını hatırlatarak cevap veren TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar Akit’e yaptığı açıklamada, ABD’nin Türkiye’nin iç işlerine ve iç hukukuna saygılı olması gerektiğini ifade ederek, “Osman Kavala’nın tutukluluğu tamamen Türkiye’nin iç hukuk düzeni içerisinde takip ettiği bir yargı sürecidir. Bizim NATO’da müttefik olarak kabul ettiğimiz ABD’nin de Türkiye’nin iç hukukuna ve iç işlerine yönelik konularda saygılı olması ve Türkiye’nin iç işlerine müdahale etmekten dikkatle, hassasiyetle kaçınması gerekir. Ayrıca kendileri özellikle FETÖ lideri ve diğerlerinin iadesi noktasında Türkiye ile iade anlaşması olduğu halde hukuk sürecini işletmeyen bir ülkenin Türkiye’de yürüyen bir hukuki sürece müdahil olmaya kalkması da hazin bir durumdur” şeklinde konuştu.

“Tam manası ile hadsizlik!”

TBMM Dışişleri Komisyon Üyesi AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da, “ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price’in yaptığı açıklamalar tam bir skandaldır. Türk Ceza Kanununa göre Türkiye suç işlemiş, Türk vatandaşı birisi için ABD’nin ‘Derhal serbest kalmalı’ çağrısı hadsizliktir, milletlerarası hukukta da yeri yoktur. ABD Başkanı Joe Biden’in Başkan seçilmeden önce Türkiye için söylediği ‘Muhalefete destek vermeliyiz ve Erdoğan’ı indirmeliyiz’ sözleri de hâlâ akıllarda iken yapılan bu açıklama bizim egemenlik haklarımızı açık bir ihlaldir. Bu sözleri kınıyorum. Türkiye orada tutuklu bulunan bir mahkumun veya siyasi suçlunun ABD kanunlarına göre tutuklanmış birisinin serbest bırakılmasını istese acaba ABD yetkilileri ne der? Devlete ve millete darbe girişimi yapan FETÖ hainini besleyen ABD, çeşitli suçlardan 1199 gündür tutuklu olan Osman Kavala aşkı acaba nereden geliyor? Merak ediyoruz. Bir başka devletin bizim içişlerimize veya yargımıza müdahale etmesine şartsız, fakatsız, amasız herkesin karşı çıkması gerekirken malum çevrelerin bu hadsiz sözlere sevindiğini görüyoruz. Biz kendi içimizde ne kadar sert tartışmalar yapsak da söz konusu eğer devletimizin, milletimizin egemenliği ise, birlik olmamız gerektiğini düşünüyorum. Unutmayalım ki, Türkiye bir hukuk devletidir. Hiçbir devlet veya hiç kimse Türkiye’deki mahkemelere yargı süreçleri hakkında emir veremez” ifadelerini kullandı.

Aksoy: Hiç kimse Türk mahkeme yargı süreçleri hakkında emir veremez!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price’ın Türkiye’de tutuklu bulunan Osman Kavala’nın serbest bırakılması gerektiği şeklindeki açıklamasına tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Osman Kavala’nın serbest bırakılması çağrısı yapan açıklamasına yanıtımızı 28 Temmuz 2020 tarihinde vermiştik. Aynı içerikteki ikinci açıklamanın da hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığını tekrar hatırlatmak isteriz. Osman Kavala hakkında bağımsız mahkemelerce yürütülen yargı süreçleri devam etmektedir. Herkes bu süreçlere saygı duymak zorundadır. AİHM’in Osman Kavala kararının icrasının takibi Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi’nin insan hakları konulu toplantısında gerçekleştirilmektedir. Hükümetimiz bu çerçevede gerekli bilgileri sunmaktadır. Türk demokrasisine darbe girişiminde bulunan FETÖ elebaşının ülkemize iadesi konusunda hukuki süreçleri bahane gösteren bir ülkenin, Türkiye’de devam eden bir hukuki sürece müdahale etme gayreti ilkesiz ve tutarsız bir yaklaşımdır. Türkiye bir hukuk devletidir. Hiçbir devlet veya hiç kimse Türk mahkemelerine yargı süreçleri hakkında emir veremez” dedi.