Haçlı vakıfları Kızıl Soros için harekete geçti

Zekeriya Say İstanbul

Terör örgütü PKK’ya arka çıkan, eşcinsel sapkınlığın meşrulaştırılması için çaba harcayan ve ülkemizdeki sokak hareketlenmelerini finanse eden Alman Vakıfları şimdi de Osman Kavala’nın serbest bırakılması için fitne kazananı kaynatmaya başladı. Heinrich Böll, Goethe Enstitüsü, Robert Bosch, Mercator ve Avrupa Kültür Vakfı tarafından yapılan çağrıda, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimiyle iltisaklı olduğu gerekçesiyle tutuklu bulunan Kavala’nın serbest bırakılması istendi. Hadlerini ve yasal sınırlarını aşan vakıflar, Avrupa’dan Türkiye’ye yönelik baskıcı politikalar uygulamasını da talep etti.

Kızıl fitneye sahip çıktılar

Kâr Amacı Gütmeyen Kurumlar (KAGK) kisvesiyle Türkiye’de fitne tohumları eken, PKK terörüne destek veren, eşcinsel sapkınlığın yaygınlaşması için çaba gösteren, Gezici vandallara finansal destek sağlayan Avrupalı vakıflar, “Kızıl Fitne” Osman Kavala’nın serbest bırakılması için harekete geçtiler. Terör örgütü PKK’nın ve LGBTİ sapkınlarını en büyük destekçisi olan Heinrich Böll Vakfı’nın liderliğinde bir araya gelen Alman STK’ları Türkiye’yi Avrupa’ya şikayet etme küstahlığında bulundu.

Ülkemizin hayrına hiçbir organizasyonda yer almayan fitne üretim merkezleri bu defa da son yılların en karanlık ve şaibeli ismi Osman Kavala’nın serbest bırakılması için müşterek hareket etme kararı aldı. Skandal adımda Böll Vakfı’nı Alman Goethe Enstitüsü, Robert Bosch ve Mercator Vakıfları yalnız bırakmadı.

“Türkiye’ye baskı yapın”

Hollanda merkezli Avrupa Kültür Vakfı’nın da imza koyduğu ‘Ortak Tutum Belgesi’nde’ Kavala’nın serbest bırakılması istendi. Yayımladıkları ortak tutum belgesinde Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu ve Alman Federal Meclisi üyelerine seslenen Avrupalı vakıflar, “Kızıl Soros” Kavala’nın serbest bırakılması için Türkiye’ye yönelik baskıyı artırın çağrısında bulundular. Ülkemizin bir hukuk devleti olduğunu unutan ve içişlerimize karışma cüretinde bulunan ihanet odaklarının bu tavrı kamuoyunda büyük tepki çekti.