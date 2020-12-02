  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Haçlı vakıfları Kızıl Soros için harekete geçti
Gündem

Haçlı vakıfları Kızıl Soros için harekete geçti

Terör örgütü PKK’ya arka çıkan, Gezicileri destekleyen ve eşcinsel sapkınlığın meşrulaştırılması için çaba harcayan Batılı vakıflar şimdi de Osman Kavala’nın serbest bırakılması için fitne kazananı kaynatmaya başladı. Heinrich Böll, Goethe Enstitüsü, Robert Bosch, Mercator ve Avrupa Kültür Vakfı’nın yayımladığı “Ortak Tutum Belgesi’nde” kızıl fitne Kavala’nın serbest bırakılması için hükümete küstah bir çağrıda bulunuldu. Bu kadarla da yetinilmeyen skandal bildiride Batalı ülkelerin Kavala’nın serbest bırakılması için Türkiye’ye “baskı” yapması istendi.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 09:51:00 -
Haçlı vakıfları Kızıl Soros için harekete geçti

 Zekeriya Say  İstanbul 

Terör örgütü PKK’ya arka çıkan, eşcinsel sapkınlığın meşrulaştırılması için çaba harcayan ve ülkemizdeki sokak hareketlenmelerini finanse eden Alman Vakıfları şimdi de Osman Kavala’nın serbest bırakılması için fitne kazananı kaynatmaya başladı. Heinrich Böll, Goethe Enstitüsü, Robert Bosch, Mercator ve Avrupa Kültür Vakfı tarafından yapılan çağrıda, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimiyle iltisaklı olduğu gerekçesiyle tutuklu bulunan Kavala’nın serbest bırakılması istendi. Hadlerini ve yasal sınırlarını aşan vakıflar, Avrupa’dan Türkiye’ye yönelik baskıcı politikalar uygulamasını da talep etti.

Kızıl fitneye sahip çıktılar

Kâr Amacı Gütmeyen Kurumlar (KAGK) kisvesiyle Türkiye’de fitne tohumları eken, PKK terörüne destek veren, eşcinsel sapkınlığın yaygınlaşması için çaba gösteren, Gezici vandallara finansal destek sağlayan Avrupalı vakıflar, “Kızıl Fitne” Osman Kavala’nın serbest bırakılması için harekete geçtiler. Terör örgütü PKK’nın ve LGBTİ sapkınlarını en büyük destekçisi olan Heinrich Böll Vakfı’nın liderliğinde bir araya gelen Alman STK’ları Türkiye’yi Avrupa’ya şikayet etme küstahlığında bulundu.

Ülkemizin hayrına hiçbir organizasyonda yer almayan fitne üretim merkezleri bu defa da son yılların en karanlık ve şaibeli ismi Osman Kavala’nın serbest bırakılması için müşterek hareket etme kararı aldı. Skandal adımda Böll Vakfı’nı Alman Goethe Enstitüsü, Robert Bosch ve Mercator Vakıfları yalnız bırakmadı.

“Türkiye’ye baskı yapın”

Hollanda merkezli Avrupa Kültür Vakfı’nın da imza koyduğu ‘Ortak Tutum Belgesi’nde’ Kavala’nın serbest bırakılması istendi. Yayımladıkları ortak tutum belgesinde Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu ve Alman Federal Meclisi üyelerine seslenen Avrupalı vakıflar, “Kızıl Soros” Kavala’nın serbest bırakılması için Türkiye’ye yönelik baskıyı artırın çağrısında bulundular. Ülkemizin bir hukuk devleti olduğunu unutan ve içişlerimize karışma cüretinde bulunan ihanet odaklarının bu tavrı kamuoyunda büyük tepki çekti.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Eyüp

Bunuda rahip brunson işine çevirip bu kızıl şeytanı serbest salarsak o gün Türkiyenin bittiğinin resmidir
  • Yanıtla

Hurkan

Almanya gorunmez dusmanimizdir bu boyle biline...
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şeyh İkrime Sabri'yi kabul etti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şeyh İkrime Sabri'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mescid-i Aksa İmamı Şeyh İkrime Sabri'yi kabul etti.
TSK'yı 'satan' CHP'li vekil Başarır geri adım attı
Siyaset

TSK'yı 'satan' CHP'li vekil Başarır geri adım attı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Katar'a satıldığını söyleyen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, vatandaşların sert tepkisi üzerine sözle..
Macron Erdoğan ile tartışmayı neden tırmandırıyor? İşte cevabı...
Dünya

Macron Erdoğan ile tartışmayı neden tırmandırıyor? İşte cevabı...

Yahudilerin sahip olduğu ABD merkezli Tablet Magazine isimli dergi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un özellikle son günlerde tırmanan Türkiye v..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay