Hasan Eğrigöz Ankara

Ermenistan’ın resmi sosyal medya hesabından “inanç ve güç” kelimeleriyle paylaşılan fotoğrafta, bir Ermeni papaz, bir elinde haç diğer elinde de otomatik saldırı tüfeği ile poz vermesi sert tepkilere neden oldu. Türk Diyanet Vakıf Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, “Onların tabiriyle din adamlarının bu tür işlerde ön planda olmaları tarihi bir şeydir onlarda. Çünkü dünyayı karıştıran onların papaz görünümlü veya diğer kendi din adamı görünümlü insanlarıdır. O Haçlı Seferleri’nin arkasındaki kişiler de onlardır. O papaz veya papaz görünümlü kişilerin bu işte barışı temsil edeceği yerde, haliyle kışkırtıcı bir tavır sergilemelerini kınıyorum” şeklinde konuştu.

“Haçlı Seferleri bitmedi”

Din Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir, “Haçlı Seferleri bitmedi, devam ediyor. Onların kendi inanç değerlerini dünya üzerinde üstün tutup, diğer inanç değerleri üzerine baskı kurarak, kabul etmeyerek ya da sistemin öngördüğü şekilde dünyada kapitalizmin kendi içerisinde oluşturmuş olduğu bir yapıya dayanak, bir inanç değeri oluşturdular. Bizi yıllardır bu yapının dışında tutan, İslam inancına sahip ne kadar insan varsa ona baskı kuruyorlar. Bunlar onun göstergesidir. Haçlı Seferleri devam ediyor. Bizim içerde de oluşmuş aynı zihniyet var. Geçmişte de FETÖ’nün yapmak istediği de buydu zaten” ifadelerini kullandı.