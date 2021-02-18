Haçlı fonlarına denetim şart! Batı’nın beslediği vakıfların terörle bağları ve 5. Kol faaliyetleri engellensin

Türkiye’de terörü dolaylı yollarla besleyen vakıf görünümlü fitne merkezleri, medya kuruluşları ve uluslararası menşeili STK’ların denetlenmesi milli varlığımız açısından önem taşıyor. Gezi Parkı provokasyonu ve FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimine iltisakı nedeniyle tutuklu bulunan Soros’un Türkiye uzantısı Osman Kavala’ya ait olan Anadolu Kültür A.Ş hakkında, şirketten ziyade bir vakıf gibi davrandığı gerekçesiyle kapatma davası açılması, gözleri bu tarz yapılanmalara çevirdi. Türkiye’de, şirket, vakıf, dernek ve medya kuruluşu gibi görünerek her türlü hukuki kolaylıktan faydalanan ve ülkemiz aleyhine 5. kol faaliyeti yürüten onlarca yapılanma mevcut. AB fonları, Alman vakıfları ve Amerika ve Avrupa’daki diplomatik misyonlardan ‘bağış’ adı altında yüz milyonlarca lira toplayan bu yapılanmalar milli bütünlüğümüzü hedef alan toplumsal mühendislik hareketlerinde başrolü oynuyor. Yabancı ülkelerin diplomatik temsilciliklerinden ve STK’larından gelen bu fonlar hiçbir denetime tabi tutulmuyor. İnsan hakları, basın özgürlüğü ve demokrasi söylemleriyle teröre arka çıkan yapılanmaların finansal ilişkilerinin denetime tabi tutulması büyük önem arz ediyor. Konu hakkında Akit’e konuşan uzmanlar, STK, medya ve vakıf görünümlü fitne merkezlerinin finansal ağları sıkı bir denetime tabi tutulmadan terörün belinin kırılmasının zor olduğunu kaydediyor.

İstismara son verilmeli

İnsan Hakları Savunucuları Derneği (İHSD) Genel Başkanı Ali Akbaş, “İnsan hakları, demokrasi, bireysel özgürlük ve medya bağımsızlığı gibi söylemleri istismar eden kurum ve kuruluşlar zaten biliniyor. Yapılması gereken bu istismara son verilmesi için çok sıkı bir mali denetimin gerçekleştirilmesi. Bunlar çoğu zaman uluslararası kurumlardan devamlı para temin ediyor. Bu paralar da toplumsal bütünlüğümüzü hedef alıyor. Kavala’nın sözde şirketi önümüzde büyük bir örnek teşkil ediyor” ifadelerini kullandı. Şer yapılanmalarıyla her alanda mücadele edilmesi gerektiğini kaydeden Akbaş, “Ciddi bir denetlenme yapıldığı taktirde benzerleriyle karşılaşılacağı aşikardır. Devletimiz teröre karşı büyük bir mücadele veriyor. Bu mücadelenin zafere uğraması için STK kılıfıyla hareket eden, medya görüntüsüyle teröre deste çıkan nice yapılanmalar da denetlenmelidir” dedi.

Mali denetim şart

Hukukçu Ferhat Çakır, “Teröre karşı büyük ve destansı bir mücadele yürütüldüğü bu süreçte teröre destek verdiği bilinen yapılanmalar da mercek altına alınmalıdır. Büründükleri zırhlar nedeniyle hukuki olarak hiçbir yaptırıma uğramıyor olmanın verdiği rahatlıkla her türlü gayri yasal faaliyette bulunuyorlar. Vakıf adı altında milyonlarca lira bağış toplayan yapılanmalar var. Bu paralar nereye gidiyor, kimler için kullanılıyor bilinmiyor. Devletin yapması gereken çok ciddi bir mali denetime gitmesidir” dedi. Denetimin şart olduğunu kaydeden Çakır, “Olması gereken zaten budur. Bir hukuk devletinde, denetimden daha doğal bir şey olamaz. Vakıf görünümünde ama aleni şekilde terör yandaşlığı yapıyor. Teröre psikolojik destek veriyor. Bu tarz yapıların topladığı paraların nerelere gittiğini sorgulamak devletin en büyük hakkı” şeklinde konuştu.