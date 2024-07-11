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Gündem Hackerlar şifreleri ifşa etti! e-Devlet şifrenizi hemen değiştirin
Gündem

Hackerlar şifreleri ifşa etti! e-Devlet şifrenizi hemen değiştirin

Yeniakit Publisher
2024-07-11 18:42:00 - 2024-07-11 18:48:53
Hackerlar şifreleri ifşa etti! e-Devlet şifrenizi hemen değiştirin

Bir hacker sitesinde 10 milyar şifre yer alan liste paylaşılınca uzmanlar, e-Devlet ve banka şifreleri başta olmak üzere tüm şifrelerin değiştirilmesi çağrısında bulundu.

Bir hacker sitesinde 10 milyar şifre yer alan liste paylaşılınca uzmanlar, e-Devlet ve banka şifreleri başta olmak üzere tüm şifrelerin değiştirilmesi çağrısında bulundu.

İSMİNİZİ BU SİTELERDE ARATMAYIN

Yayınlanan 1,5 milyar yeni veri ile toplam 10 milyar verinin (parola ve erişim bilgisinin) tamamı erişime açıldı.

Uzmanlar bu tür sitelere girerek adınızı aratmanın kesinlikle yanlış olduğunun altını çiziyor. İndirilen dosyada telefon, tablet ya da bilgisayarın kontrolünü ele geçirebilecek virüslerin olabileceği belirtiliyor.

Telefon üzerinden şifre paylaşılmamasına dikkat çeken uzmanlar hiçbir kurumun şifreleri göremediğini belirtti.
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ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER

Tüm şifreler tahmin edilmesi zor içinde karakter ve rakam olacak şekilde değiştirilmeli.

Banka, sosyal medya ve e-posta şifreleri birbirinden farklı olmalı.

Sosyal medyadan gelen yabancı linkler kesinlikle açılmamalı.

En az 6 ayda bir şifreler yenisi ile değiştirilmeli.

İki faktörlü doğrulama açılmalı.

Kullanıcı adı ve şifre girdikten sonra cep telefonunuza gelen bir mesaj ya da mobil uygulamadan alınan bir şifre ile erişmek daha güvenli olacak.

Uzmanlar, başta ATM ve mobil bankacılıkta olmak üzere internette en çok kullanılan şifreleri açıkladı...

Uzmanlara göre, kullanıcılar arasında en yaygın olarak tercih edilen dört haneli şifreler arasında basit kombinasyonlar yer alıyor.

Yetkililer bu tarz şifrelerin kolayca bulunabildiğini ve kolaylıkla çalınabileceği belirtildi.

"GÜÇLÜ ŞİRKETLER SEÇMELİSİNİZ" 

Güvenlik uzmanları, kullanıcıların daha güçlü şifreler seçmeleri gerektiğini ve basit şifrelerin siber saldırılara karşı savunmasız olduğunu vurguluyor.

Uzmanlar dört haneli şifrelerin toplamda 10 bin farklı kombinasyona sahip olduğu belirtiliyor. Bu yüzden şifre seçiminde dikkatli olunması gerekiyor. Yapılan araştırmada toplam 3,4 milyon şifre incelendi.

İşte en çok kullanılan o şifreler:

7777

1234

1111

0000

1212

1004

2000

4444

2222

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