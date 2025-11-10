Hackerlar o bankanın bilgilerine sızdı: Milyonlarca müşteri tehlikede

İsviçre’nin finans merkezi Zürih’te faaliyet gösteren Habib Bank AG Zurich, tarihin en büyük siber saldırılarından biriyle karşı karşıya kaldı. Rus hacker grubu Qilin, bankanın dijital sistemlerini hedef alarak tam 2,5 terabayt veri ve 2 milyon dosyayı ele geçirdiğini duyurdu.

Sızdırılan bilgiler arasında, Türk müşterilerin pasaport ve hesap detaylarının da bulunduğu iddia ediliyor. Banka kaynakları, saldırıyı doğrularken, çalınan verilerin içeriğine dair resmi bir açıklama yapmadı. Ancak uzmanlara göre, hacker grubunun fidye talebiyle verileri yayınlamayı ertelediği düşünülüyor.

1967’de Pakistan’da kurulan ve Türkiye’de de şubeleri bulunan Habib Bank AG, İslami bankacılık alanında faaliyet gösteriyor. Qilin grubu, saldırının kanıtı olarak bazı ekran görüntülerini internette paylaşırken, siber güvenlik platformu Cybernews bu görsellerin gerçek olduğunu teyit etti.

Finans çevrelerinde büyük yankı uyandıran olay, uluslararası bankacılık sistemlerinde veri güvenliği alarmı olarak değerlendiriliyor. Yetkililer soruşturmayı sürdürürken, çalınan verilerin ne kadarının kamuya sızacağı merak konusu.