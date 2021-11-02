Hacizli mal nasıl satılacak? İcra satışı kaldırıldı mı? Yeni yargı paketinde neler var?
Son dakika haberi: AK Parti vatandaşın derdine dermana olmaya devam ediyor. Asgari ücret zammı, emeklilik maaşı ve EYT mağdurlarının sorunlarının çözüme kavuşturulması için kolları sıvayan AK Parti, Türkiye’nin yarayana bir diğer yarası icra satışlarını da içeren 54 maddelik yeni teklifi Meclis’e sundu. Peki yeni yargı paketinde neler var? Hacizli mallar nasıl satılacak? İcra satışı kaldırıldı mı? İcralık çocuk kaldırılıyor mu?
AK Parti 54 maddeden oluşan kanun teklifini Meclis başkanlığına sundu. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, konuyla ilgili, “İcraya konu olan mezatlarda satılan işlemi kaldırıyoruz. Malın değerini koruyarak değer kaybını önlemeyi hedefliyoruz. Borçlu, hacizli malını kendi rıza ve ihtiyarı ile dilediği kişiye satabilecek” dedi.
Mahir Ünal, “Asıl düzenlemenin bizim için kıymetli olan tarafı, 1932’den beri uygulanan çocukların teslim alınmasına ilişkin usul. İcra sisteminden çıkarılacak çocuk koruma kapsamına alıyoruz” şeklinde konuştu.