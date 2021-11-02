Hacizli mal nasıl satılacak? İcra satışı kaldırıldı mı? Yeni yargı paketinde neler var?

Son dakika haberi: AK Parti vatandaşın derdine dermana olmaya devam ediyor. Asgari ücret zammı, emeklilik maaşı ve EYT mağdurlarının sorunlarının çözüme kavuşturulması için kolları sıvayan AK Parti, Türkiye’nin yarayana bir diğer yarası icra satışlarını da içeren 54 maddelik yeni teklifi Meclis’e sundu. Peki yeni yargı paketinde neler var? Hacizli mallar nasıl satılacak? İcra satışı kaldırıldı mı? İcralık çocuk kaldırılıyor mu?