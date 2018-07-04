Haciz memurları çocukları götürmeye kalkınca olanlar oldu

Kastamonu Hanönü ilçesi Vakıfgeymene Mahallesinde oturan Kemal Erkan, 8 yıl önce Taşköprü ilçesinden evlilik yaptı. Bu evlilikten Aybüke (7) ve Ali (6) isimli iki çocukları olan çift daha sonra anlaşmazlıklar sebebiyle boşanmaya karar verdi.

Mahkeme çocukların velayetini baba Kemal Erkan’a verirken, annenin her ayın 1. ve 3. haftaları Cumartesi ile Pazar günü çocuklarını görmesi, her yıl Temmuz ayı boyunca bir ay annelerinde kalmasına kararı verildi. Ancak çocuklar gitmek istemeyince babaları Temmuz ayında göndermedi. Ancak çocukları ile görüşmek isteyen anne de şikayetçi olunca, babanın evine polis ve haciz memurları geldi. Gitmek istemeyen çocukların feryatları ise yürekleri dağladı.

Gitmek istemediklerini sürekli belirten çocukların yanı sıra baba Kemal Erkan'da gözyaşlarına boğuldu. O anlar ise amatör bir kamera tarafından görüntülendi.

Temmuz ayı boyunca annesinde kalacak olan çocukları, annelerinin almak için bile gelmediğini anlatan Kemal Erkan, "Çocukları almak için polislerle birlikte bilirkişi, icra memuru ve polisler evimize geldi. Çocuklar ayrılmak istemiyorlar. Fakat ortada mahkeme kararı var. Çocukların psikolojileri bozuluyor. Bu nasıl adalet, bu nasıl annelik, hiç olmaz sa anneleri de gelseydi de birlikte gitselerdi" dedi.