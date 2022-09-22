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Yerel Haciz gelen arabasını ateşe verdi
Yerel

Haciz gelen arabasını ateşe verdi

Tekirdağ'da bir vatandaş, haciz gelen arabasını benzin döküp yaktı.

Yeniakit Publisher
2022-09-22 16:02:00 -
Haciz gelen arabasını ateşe verdi

Olay, Çorlu Atatürk Meydanı’nda yaşandı. İddiaya göre, aracına haciz gelen M.Ö. (32), meydana çektiği aracını benzin döküp yaktı. Alev alev yanan otomobil ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay yerinde sinir krizi geçiren şahıs, vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. M.Ö. polisin olay yerine gelmesiyle gözaltına alındı. Alev alev yanan otomobil ise küle döndü.

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