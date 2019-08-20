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Hacılar Erciyesspor Yeni Sezona İddialı Hazırlanıyor

Hacılar’ı Kayseri Süper Amatör Lig’de başarıyla temsil eden Hacılar Erciyesspor Futbol takımı yeni sezonuna iddialı hazırlanıyor.

20 Ağustos 2019 Salı 11:52
Hacılar Erciyesspor Yeni Sezona İddialı Hazırlanıyor

Hacılar’ı Kayseri Süper Amatör Lig’de başarıyla temsil eden Hacılar Erciyesspor Futbol takımı yeni sezonuna iddialı hazırlanıyor. Futbolcuları Organize Stadında ziyaret eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, kulüp yönetici ve sporcularına başarılar diledi.


Kayseri Süper Amatör Ligi takımlarından Hacılar Erciyesspor 2019-2020 sezonuna yaptığı antrenmanlarla iddialı hazırlanıyor. Yaptığı transferlerle kadrosunu güçlendiren ve 21 Eylül’de başlayacak olan Süper Amatör Ligde ilçemizi başarıyla temsil edecek olan takımı, Organize Stadında yaptığı antrenmanda ziyaret ederek, yönetici ve sporcularla bir süre sohbet eden Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Hacılar Erciyesspor’u bulunduğu yerden daha iyi noktalara futbolcuların çıkaracaklarını, kendilerinin de geçen yıl olduğu gibi bu yılda maddi, manevi destek olacaklarını söyledi. Hacılar stadının yapımına başladıklarını da kaydeden Başkan Özdoğan sözlerini şöyle sürdürdü;


“Buradan bir müjde verelim. Fevzi Mercan amcamızın ciddi desteğiyle, yapacağımız stadımızda bugün itibariyle çalışmalar başladı. Planladığımız işin bugün itibariyle yüzde yirmi beşi tamamlanmış durumda. Hedefimiz, yeni sezonda belki ilk maça yetişmeyebilir ama Ekim ayı sonlarına kalmadan inşallah ilçemizi stada kavuşturacağız. Güzel bir tesis olacağını inşallah umut ediyoruz. Bizde bu inanç bu azim olduğu müddetçe sizde bu azim, inanç ve çalışma olduğu müddetçe, inşallah Hacılar Erciyessporumuz güzel işler başaracak. Bizlerde kulüp yöneticilerimizle birlikte dün olduğu gibi bugünde yarında hep elele vereceğiz, gönül gönüle güzel işler yapacağız. El birliği, güç birliği, gönül birliği olduktan sonra başaramayacağımız işler yok. Kazasız belasız bir sezon diliyorum. İnşallah güzel sonuçlar alacaksınız, buna hiç şüphemiz yok. Allah yolunuzu açık etsin diyorum. Yeni sezonumuz hayırlı uğurlu olsun.”

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 11:52
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