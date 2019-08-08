0553 313 94 23

Hacılar cazibe merkezi olacak

Mülkiyeti Hacılar Belediyesine ait 7 adet arsa, 2886 sayılı devlet ihale kanununa istinaden açık artırma usulü ile satıldı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 11:38
Hacılar cazibe merkezi olacak

Mülkiyeti Hacılar Belediyesine ait 7 adet arsa, 2886 sayılı devlet ihale kanununa istinaden açık artırma usulü ile satıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen ihale sonunda tüm arsalar satılırken, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan gelirlerin yatırım ve hizmete dönüşeceğini söyledi.


Hacılar ilçesi, başta Kentsel Dönüşüm Projesi olmak üzere hayata geçirilen projeler ile yatırım ve cazibe merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Her geçen gün çeşitli alanlarda yatırımcıları cezbeden ilçede, Hacılar Belediyesi tarafından gerçekleştirilen arsa satış ihalesine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hacılar Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen ve Belediye Encümeni’nin gerçekleştirdiği ihaleye Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan başkanlık etti. İhale ile satılan taşınmazlardan elde edilen gelirin ilçeye yatırım ve hizmet olarak döneceğini belirten Başkan Özdoğan; “İlçemizin müreffeh bir seviyeye ulaşması için tüm gücümüzle çalışıyoruz, projeler üretip bir bir hayata geçiriyoruz. Aşağı ve Orta mahallelerde yürüttüğümüz Kentsel Dönüşüm Projesi ve diğer projelerimiz sayesinde ilçemiz, yatırım ve cazibe merkezi durumuna geldi. Bugün geçmişte yaptığımız çalışmaların karşılığını alıyoruz. İhale ile satışa sunduğumuz 7 adet arsa için vatandaşlarımızın yoğun bir talebi oldu. Beklediğimizin üzerindeki bu talep sayesinde elde ettiğimiz gelirde artmış oldu. Burada elde edilen gelir yine vatandaşlarımıza yatırım ve hizmet olarak dönecektir” ifadelerini kullandı.


Başkan Özdoğan gerçekleştirilen ihalenin Hacılara hayırlı olması temennisinde bulunarak, katılımcılara teşekkür etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 11:38
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erbil saldırısının planlayıcılarına sınır ötesi operasyon
    1. Erbil saldırısının planlayıcılarına..
    2. Sevimli dostlar sıcak yuvalara..
    3. Tehditlere rağmen Türkiye kazandı
    4. SETBİR Başkanı Tezel: "Kurbanlık..
    5. Belediye hizmet araçları uydudan takip..
    6. Kızılırmak Havzası için taşkın yönetim..
    7. Gazze’de ampute çocuklar unutulmadı
    8. 6 yaşındaki çocuğa içinde 13 bin TL..
    9. Mesleki Yeterlilik Belgesi’nde son gün..
    10. Filistin Taekwondo Milli Takımı..
    11. Eminevim-İstanbul Sabahattin Zaim..
    12. Galatasaray'dan sürpriz stoper..
    13. Yemen'de kuzeylilerin güneyden..
    14. Erbil saldırısının planlayıcılarından..
    15. Adaylar önce ‘devlet’ dedi! Dolulukta..
    16. Tayvan’daki deprem korkuttu
    17. Diyarbakır’ın saklı güzellikleri..
    18. Çocukların yaşamlarına dokunmaya devam..
    19. Koçtaş'tan yaz sonu kampanyası
    20. "İran Basra Körfezi'ndeki gemilerin..
    21. Akdeniz Üniversitesine yoğun ilgi,..
    22. Denizlispor'un golcüsü Hugo Rodallega:..
    23. Manavgat Ballıbucak’da köprü bakım..
    24. Hafter milisleri Trablus'u ele..
    25. İzmir'de korkutan deprem!
    26. Alper: “Bayramda tüm tedbirler alındı”
    27. Kuveyt Emiri El Subah’tan Afganistan..
    28. Bayburt’ta Kurban Bayramı heyecanı
    29. Hacı Kurhan ve Metin Akgün kimdir?..
    30. 'ABD ile Türkiye arasında en kötü..
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru