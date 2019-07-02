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Hacıkebir’de ’Ateşte açan çiçekler’ sergisi

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Hacıkebir Köyünde açılan çini işlemeciliği kursuyerlerinin açtığı ’’Ateşte açan çiçekler’’ konulu sergi ilgi gördü.

02 Temmuz 2019 Salı 10:53
Hacıkebir’de ’Ateşte açan çiçekler’ sergisi

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Hacıkebir Köyünde açılan çini işlemeciliği kursuyerlerinin açtığı ’’Ateşte açan çiçekler’’ konulu sergi ilgi gördü.


Hacıkebir Köyü Düğün Salanu’nda gerçekleştirilen sergi açılışına, Çavdarhisar Kaymakamı Miraç Akbulut, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Musa Kazak, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.


’’Ateşte açan çiçekler’’ konulu çini sergisi vatandaşlar ve protokol tarafından büyük beğeni topladı. Programda 11 kursiyere protokol tarafından sertifikaları verildi.


Binlerce yıllık tarihi güzellikleri ile Aizonai Antik Kenti’nin içinde barındırdığı bir çok tarihi güzelliği çini sanatı ile birleştirip, tüm dünyaya tanıtmak istediklerini belirten Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Musa Kazak, ’’11 kursiyerimizin el emeği göz nuru eserlerini bugün sergilemenin gururunu yaşıyoruz. Kursiyerlerimiz aldıkları bu sertifikalarla üretim yapıp Aile ekonomilerine katkı sağlamanın yanında binlerce yıllık tarihe sahip ilçemizin tanıtımına da yaptıkları eserlerle katkıda bulunacaklar. Bizim kurum olarak bu yönde çalışmalarımız devam edecek’’ ifadelerini kullandı.


Kazak, kurs öğretmeni Meryem İçenli’ye gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 10:53
  1. sergi
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