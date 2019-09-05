Hacıbektaş’ta aranan 1 şüpheli tutuklandı
Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde polis ekipleri tarafından Ankara adli makamlarınca hakkında arama kararı ile aranan 1 şüpheli yakalandı.05 Eylül 2019 Perşembe 13:30
Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde polis ekipleri tarafından Ankara adli makamlarınca hakkında arama kararı ile aranan 1 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Ankara adli makamlarınca hükümlü veya tutuklunun kaçması ve hırsızlık suçlarından aranan Ö.A. Hacıbektaş ilçesinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.A. tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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