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Zangır zangır sallandı! 6 büyüklüğünde deprem

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Zangır zangır sallandı! 6 büyüklüğünde deprem

Japonya’nın Okinawa eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı bölgede paniğe yol açarken, tsunami riski bulunmadığı açıklandı.

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Foto - Zangır zangır sallandı! 6 büyüklüğünde deprem

Japonya’nın Okinawa eyaletinde deprem oldu. Merkez üssü Yonaguni Adası açıkları olan 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

#2
Foto - Zangır zangır sallandı! 6 büyüklüğünde deprem

10 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntının ardından tsunami riskinin oluşmadığı bildirildi.

#3
Foto - Zangır zangır sallandı! 6 büyüklüğünde deprem

Farklı kesimlerde şiddetli hissedilen deprem, kısa süreli paniğe yol açtı.

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