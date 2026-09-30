Zangır zangır sallandı! 6 büyüklüğünde deprem
Japonya’nın Okinawa eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı bölgede paniğe yol açarken, tsunami riski bulunmadığı açıklandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Japonya’nın Okinawa eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı bölgede paniğe yol açarken, tsunami riski bulunmadığı açıklandı.
Japonya’nın Okinawa eyaletinde deprem oldu. Merkez üssü Yonaguni Adası açıkları olan 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
10 kilometre derinlikte kaydedilen sarsıntının ardından tsunami riskinin oluşmadığı bildirildi.
Farklı kesimlerde şiddetli hissedilen deprem, kısa süreli paniğe yol açtı.
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