Rize'de azmin gücü! Karanlığı ilmek ilmek aştı

"Hatayı affetmez, yanlış oldu mu sökerim" İlk başlarda örneksiz ve sade modellerle işe koyulan usta, zamanla en karmaşık desenleri bile yalnızca dokunarak ve ilmek sayarak işleyecek ustalığa erişti. Desendeki en ufak bir sapmayı ikinci sıraya geldiğinde hemen hissettiğini vurgulayan Turan, işindeki ustalığı ve taviz vermediği titizliğini dile getirerek "İlk örneksiz kurdum bir tane. Ona o kadar şey olmadı da örnekliye geçince haliyle insan şaşırıyor. Şimdi yapıyorsun, geliyorsun buraya; öyle bir hata çıkıyor ki meydana, mecbur sökerim onu. Sayıyorum ilmekleri. Hangi örnek çıkarırsan ona göre... Mesela bunda 64 tane var. 70 tane olsaydı farklı bir örnek koyacaktım ama yetmediği için bunu yaptım. Yaparken ikinci sıraya geldin mi, biraz dikkatli ol hemen anlarsın yanlışı. Örnek giderken bakarsın diğer tarafa geçmiş, dikkatli oldun mu anlarsın. Yanlış olmasını istemem, mecbur sökerim" ifadelerini kullandı.