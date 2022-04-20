Hacı Yakışıklı gerizekalıya anlatır gibi anlatmıştı, Teyit.org teyit etti! 'Görüntüler kırpılmış!'

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Hacı Yakışıklı, TV 100 yayınında göçmen tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Önce Osmanlı dönemindeki topraklarımıza dikkat çekti!

Yakışıklı, Osmanlı dönemindeki topraklarımıza dikkat çekerek, "100 yıl önce Suriye, Irak diye bir devlet yoktu ki. Şam, Halep, Musul, Kerkük vardı.. Beldeler vardı. Bu beldelerin tamamı Türkiye devletine bağlı beldelerdi." dedi.

Sonra iç hatlar örneği verdi!

Yakışıklı sözlerini, "100- 150 sene önce İstanbul Havalimanı'ndan iç hatlar terminalinden uçağa bindiğiniz zaman iç hatlardan Mekke'ye gidiyordunuz." ifadeleri ile örneklendirdi.

Hacır ateşi fitilledi, troller saldırdı!

Program moderatörü Gürkan Hacır, "100-150 sene önce mi?" diye sordu.

Yakışıklı, Hacır ile aynı soruyu yönelten Murat Sarı'nın kendilerince bir hata bulmaya çalışarak, "Havayolu ile mi?" diye sorduğu soruya, "O gün havalimanı olsaydı diyorum. 100-150 sene önce İstanbul Havalimanı olsaydı biz Mekke, Medine, Şam, Kudüs, Varna, Kırım.. Bu toprakların tamamına iç hatlardan Türkiye'nin toprağı olarak gidiyorduk." şeklinde cevap verdi.

Geri zekalıya anlatır gibi bir daha anlattı!

Sosyal medya trolleri, Gürkan Hacır'In öncülüğünde linç kampanyası başlatırken Hacı Yakışıklı'nın, "100-150 sene önce olsa diyorum." şeklinde geri zekalıya anlatır gibi anlattığı kısmı keserek, sadece şu bölümü servis etti:

100- 150 sene önce İstanbul Havalimanı'ndan iç hatlar terminalinden uçağa bindiğiniz zaman iç hatlardan Mekke'ye gidiyordunuz.

Teyit.org teyit etti

Teyit.org da Gürkan Hacır öncülüğünde başlatılıp, CHP'ye yakın medya ile CHP'li sosyal medya trollerinin başlattığı linç kampanyasında, kırpılmış görüntüler kullanılğını teyit etti.

Çirkin kampanyaya imza atanların hiç değil ise çok güvendikleri teyit.org'u referans alarak, düzeltme yapıp yapmayacakları merakla bekleniyor.

Teyit.org kırpılan ve gerçek videoyu birlikte paylaştı