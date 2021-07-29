Hacı Yakışıklı dumura uğrattı! İsmail Saymaz ses çıkaramadı

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TV100’de Mine Uzun ile Yüz Yüze programının konuklarından İsmail Saymaz, Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı’nın tepkisiyle dumura uğradı.

Her dönemin adamı fırfır İsmail Saymaz, batının uydurduğu ‘İslamcı radikal’ terminolojisi ile İslam’ı terörle bağdaştırmaya çalıştı.

Suriye’nin Esad’la çözüleceğini söyleyen Saymaz, “Kabul etseniz de etmeseniz de oranın egemen devleti Suriye Arap Cumhuriyeti. Egemen devletin başkanı da belli, Esad. Bu meseleyi onunla görüşeceksiniz.” dedi.

İslam'ı terörle bağdaştırdı

İslam’a olan nefretini her fırsatta dile getiren ve yazdığı kitapla da Ehl-i Sünnet tarikat ve cemaatleri hedef alan Sözcü yazarı Saymaz, batının uydurduğu 'İslamcı radikal' ifadesini kullandı.

“Türkiye Cumhuriyeti sizin radikal İslamcı görüşlerin bedelini çok ödedi. İhvancı görüşlerinizi, İslamcı radikal ve cihatçı eylemlerinizin bedelini çok ödedi.’ diyerek İslam’a olan düşmanlığında vites yükselten Saymaz’a kapak gibi cevap, Hacı Yakışıklı’dan geldi.

Hacı Yakışıklı uyardı, moderatör tepki gösterdi

Saymaz’ı “Terör ve İslam’ı yan yana getirme. İslam, radikal değildir." diyerek uyaran Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı, moderatör Mine Uzun’un tepkisiyle karşılaştı.

İslam ile terörü bağdaştırma hadsizliğinde bulunan Saymaz’ı destekleyen Mine Uzun da, “İslam’ı radikalleştirenlerden bahsediyor.” diyerek Hacı Yakışıklı’nın uyarısına tepki gösterdi.

İsmail Saymaz dumura uğradı

Saymaz, 'İslamcı radikal' söyleminde ısrar edince, Hacı Yakışıklı, "İngiliz diliyle değil Türk'ün diliyle konuş." diyerek gereken cevabı verdi.

Yakışıklı'nın cevabıyla dumura uğrayan Saymaz, ne diyeceğini bilemeyerek susmayı tercih etti.