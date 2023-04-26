"Hacı Meral" çok fena yakalandı! İşte şimdi hapı yuttu

Yeni Şafak yazarı Hüseyin Likoğlu, bundan tam bir yıl önce nisan ayında Meclis’te partisinin grup toplantısında kürsüde konuşurken, Afet İnan’ın İslam’a hakaret ve iftiralarla dolu Medeni Bilgiler adlı kitabını sallayarak, “Bunu alacaksınız; tüm teşkilatlarımıza, genç teşkilatlarımıza dağıtacaksınız. Bundan sonra hediyemiz Nutuk’un yanına budur. İnşallah iktidar olduğumuzda bunu ders olarak okutacağız” ifadelerini kullanan Meral Akşener'in, şimdilerde "Ben hacıyım, 7 yaşından beri beş vakit namaz kılıyorum, Allah herkese nasip etsin" diyerek, seçim istismarı arsızlığında çıtayı en yükseğe çıkardığını belirtti.

Likoğlu, yazısında şunları kaydetti:

"Seçim dönemlerinde azılı laiklerin Müslüman görünümüne bürünmelerine alıştık artık. Seçim gününe kadar dağıttıkları başörtüsünü seçimden sonra çıkartmak için ikna odaları kuranları gördü bu millet. Seçimler sürecinde Kur’an-ı Kerim dağıtıp, seçimden sonra Nutuk çekenleri de biliyoruz. Seçim meydanlarında çarşafa rozet takıp, seçimden sonra böcek muamelesi yapanları tanıyoruz.

Ancak bu kez her seçim olan şeyleri çok çok aşan yeni bir durumla karşı karşıyayız. Meral Akşener, “Ben hacıyım, 7 yaşından beri beş vakit namaz kılıyorum, Allah herkese nasip etsin” diyerek, seçim istismarı arsızlığında çıtayı öyle yükseklere çıkardı ki bundan sonra kimse o aşamayı yakalayamaz.

Seçim dönemi Müslümanlarının tamamı, normal zamanda dindar insanlara kötülük yapmıştır. Dini değerlere saygısızlıkta bulunmuştur. Ama Meral Akşener’in durumu bambaşka.

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Hacı Meral, tam bir yıl önce nisan ayında Meclis’te partisinin grup toplantısında kürsüde konuşurken, Afet İnan’ın Medeni Bilgiler adlı kitabını sallayarak, “Bunu alacaksınız; tüm teşkilatlarımıza, genç teşkilatlarımıza dağıtacaksınız. Bundan sonra hediyemiz Nutuk’un yanına budur. İnşallah iktidar olduğumuzda bunu ders olarak okutacağız” demişti.

Peki, Hacı Meral Abla’nın ilkokulda çocuklarımıza zorunlu olarak okutacağı kitapta ne vardı, kısaca hatırlayalım.

MÜSLÜMANA NEFRET VE PEYGAMBER EFENDİMİZ’E HAKARET

* “Türkler Arapların dinini kabul etmeden evvel de büyük bir millet idi. Arapların dinini kabul ettikten sonra, bu din ne Arapların ne aynı dindeki Acemlerin ne de Mısırlılar ile sair milletlerin Türklerle birleşip bir millet teşkil etmelerine hiçbir tesir etmedi. Bilakis, Türk milletinin milli rabıtalarını gevşetti, milli hislerini, milli heyecanını uyuşturdu.”

* “Muhammed’in kurduğu dinin amacı, bütün ulusların üstünde yaygın bir Arap ulusçuluğu politikasına dayanıyordu. Bu Arap düşüncesi, ümmet sözcüğüyle dile getirildi. Muhammed’in dinini kabul edenler, kendilerini unutmaya, yaşamlarını Allah sözcüğünün her yerde yükseltilmesine adamaya zorunlu idiler.”

* “Türk ulusu birçok yüzyıl boyunca ne yaptığını ne yapacağını bilmeksizin, adeta bir sözcüğünün anlamını bilmediği halde Kur’an’ı ezberlemekten beyni sulanmış hafızlara döndüler.”

* “Bir yandan Arapları zorla buyrukları altına aldılar, bir yandan Avrupa’da, Allah sözcüğünün kutsal parolası altında Hristiyan ulusları yönetimleri altına aldılar.... Mısır’da belirsiz bir adamı halifedir diye yok ettiler, hırkasıdır diye bir palaspareyi hilafet belirtisi ve ayrıcalığı olarak altın sandıklara koydular. Halife oldular.... Kimi zaman Doğu’ya, kimi zaman Batı’ya ya da her yana birden saldıra saldıra Türk ulusunu Allah için peygamber için topraklarını, benliğini unutturacak, yalnız Allah yolunda kılacak derin bir gaflet ve yorgunluk beşiğinde uyuttular.”

YENİ NESİL JÖN TÜRKLERİN PATRONİÇESİ

Evet, bu ve benzeri İslam karşıtlığının ötesinde Müslüman nefretini ve Peygamber Efendimiz’e (sav) hakaret ve iftiraları içeren kitabı 7 yaşındaki çocuklarımıza okutmayı vadeden Meral Akşener, 7 yaşından beri beş vakit namaz kıldığını ve hacı olduğunu ilân etti seçim öncesi.

Senin namazından ve hacı oluşundan bize ne Meral Hanım! Senin İsmet Paşacı baban, belli ki Medeni Bilgiler kitabını sana 7 yaşında okutmadığı için namaza başlamışsın. Haydi o zaman çocuktun, meseleyi anlamamıştın. Daha sonra okudun, tarihçi oldun; yine mi farkına varamadın?

Kendin 7 yaşından beri beş vakit namaz kılarken, bizim 7 yaşındaki çocuklarımıza niye bu kitabı dayatma sözü veriyorsun.

Haydi diyelim İsmet Paşacı babanız sizi bu ‘güzide’ kitaptan mahrum ettiği için 7 yaşında namaza başlamak zorunda kaldınız. Hacca giderken de mi bu kitaptan haberiniz yoktu?.. Eğer var idiyse hangi yüzle iftira attığınız, hakaret ettiğiniz Resulüllah’ın huzuruna çıktınız.

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İslâm’sız Türkçülüğün kraliçesi, yeni nesil Jön Türklerin patroniçesi, seçim öncesi bu açıklamaları yapmak zorunda kaldı. Çünkü Anadolu’da mandacılığa karşı büyük bir direniş var. “Memleketi küffara teslim etmeyiz” çıkışını üzerine alındı Hacı Meral.

Hâlbuki bu söz muhalefet için söylenmemişti. Türkiye’yi kuşatan, teröre destek veren, ülkemize diz çöktürmek isteyen emperyalistler için söylenmişti. Sadece yanlış anlamadı, kendini de ele verdi; 7 yaşından beri beş vakit namaz kılan Hacı Meral…"