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Hacı Meral abla bak! Sizi dinleyenler dinleyenler ne içiyorlar

Yeniakit Publisher
2023-05-01 11:42:00 -

Millet İttifakı'nın İzmir mitinginde alkollü içecek servis edilmesi büyük tepki çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki mitinginde adeta gövde gösterisi yaptı. Erdoğan'ın, CHP'nin kalesinde yaptığı şovun ardından Millet İttifakı'nın İzmir mitingi de merak konusu oldu. CHP ve saz arkadaşları, İzmir'de istedikleri kalabalığı toplayamayınca skandal bir adım attı. Mitinge katılanlara alkollü içecek servis edildi.

İttifak ortaklarının uzun süren konuşmaları sonrası mitinge katılanların birçoğu Kılıçdaroğlu'nun konuşması başlamadan alanı terk etti. Meydanda dikkat çeken detay ise CHP'lilerin mitingi bira içerek takip etmesiydi. Masalarda CHP'liler önlerinde içkilerle Kemal Kılıçdaroğlu'na destek tezahüratları attılar.

Seçmenini tanı Akşener!

Sürekli hacca gittiğini ve 5 vakit namaz kıldığını vurgulayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamaları da bu görüntülerin ardından tekrar akıllara geldi. Akşener'in de bulunduğu ittifakı dinlerken izleyicilerin bira vb. içmesi, "Hacı Meral abla bak senin konuşmayı dinleyenler içiyorlar" yorumlarına neden oldu. Ayrıca Akşener için, "Bir de 'ben yedi yaşından beri namaz kılıyorum benim kazanmamı neden içkiyle kutlasınlar' diyordun. Gör bunları" yorumları yapıldı.

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Yorumlar

zigon

Çok enteresan alkol yasaklandı sanırım,haricinde cumhur koalisyonu gibi a6 larda pudra şekeri kullanmıyorlar çok ŞÜKÜR. Ehamdulillah.
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