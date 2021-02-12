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Gündem 'Hacı Bektaş Veli Yılı' genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Gündem

'Hacı Bektaş Veli Yılı' genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı

2021 yılının "Hacı Bektaş Veli Yılı" olarak kutlanmasına ilişkin genelge Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 03:22:00 -
'Hacı Bektaş Veli Yılı' genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Resmi Gazete'de yer alan genelgede, düşünce ve öğretileriyle asırlardır sevgi, hoşgörü, birlik, beraberlik ve barışı öğütleyen Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yılı olan 2021 yılının, UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındığını hatırlattı.

"Bir olalım, iri olalım, diri olalım", "İncinsen de incitme", "Her ne ararsan kendinde ara", "Oturduğun yeri pak et, kazandığın lokmayı hak et", "Düşmanının bile insan olduğunu unutma" sözleriyle bütün insanlığı sevgi, saygı, barış ve kardeşliğe davet eden Hacı Bektaş Veli'nin iyiyi, doğruyu, güzeli, ahlaklı ve erdemli olmayı insan olmanın en temel vasfı olarak tanımladığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hacı Bektaş Veli'nin insan sevgisine, hoşgörüye ve barışa dayalı, geniş kitleleri etkileyen düşünceleri Anadolu'da toplumsal kimlik ve birliğin oluşmasına ve sürdürülmesine önemli katkılar sağlamıştır. Anadolu'dan Balkanlar'a kadar geniş bir coğrafyada, kendinden sonraki nesillerin yolunu aydınlatmaya devam eden Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre ve Mevlana gibi düşünür ve gönül insanlarının inanç, ahlak, hoşgörü, sevgi ve saygıyı esas alan yaşam felsefeleri, birlik ve beraberlik anlayışının yerleşmesinde bugün de merkezi bir rol oynamaya devam etmektedir.

İnsanları saygı ve hoşgörü çerçevesinde bir arada kardeşçe yaşamaya çağıran Hacı Bektaş Veli'nin hem ülkemiz hem de dünya için ne denli büyük bir değer olduğunun güçlü bir biçimde vurgulanması, kıymetli düşüncelerinin gelecek nesiller tarafından anlaşılıp benimsenmesi amacıyla 2021 yılı boyunca yurt genelinde ve yurt dışında etkinlikler düzenlenmesine karar verilmiştir."

Etkinlikler Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılabilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda düzenlenecek etkinliklerin Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yürütüleceğini ifade ederek, bu etkinliklerden Cumhurbaşkanlığınca belirleneceklerin Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılabileceğini duyurdu.

Etkinliklere ilişkin logo, afiş, duyuru, davetiye, ilan ile benzeri belge ve görsel dokümanların Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilgili kurumlarla birlikte belirleneceğini, kurumsal kimliğe uygun şekilde kullanılacağını aktaran Erdoğan, "Gerçekleştirilecek proje ve etkinliklere ait giderler ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanacaktır. Bu çerçevede yıl boyunca tertiplenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylığın tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin öncelikli olarak yerine getirilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim." ifadelerini kullandı.

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