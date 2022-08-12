Hacı Bektaş Veli Derneği'nden yakışıksız eylem! Erdoğan'ın ziyaretinden önce bunu yaptılar

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yarın (13 Ağustos Cumartesi) Hacı Bektaş Veli anma etkinliği düzenlenecek.

Etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile çok sayıda vali ve milletvekili katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hacıbektaş ilçesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliğin ardından Hacı Bektaş Veli Dergahı'nı ziyaret edecek.

Erdoğan'ın programını hedef aldılar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Ağustos'taki ziyaret programını hedef alan bazı Alevi dernekleri, "Bu ziyareti de Hüseyin Gazi Dergâhı ziyaretinde olduğu gibi samimi bulmuyoruz. Yol yakınken kararından dönmesini istiyoruz." açıklaması yaptı.

İlk kez Hacı Bektaş-ı Veli etkinliklerine katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret edeceği Nevşehir'de bulunan Hacı Bektaş Kültür, Eğitim ve Dayanışma Derneği yakışıksız bir eyleme imza attı. Dernek binasına; "görmemek, işitmemek ve konuşmamak" anlamına gelen 'üç maymun’ afişi asıldı.

Danışma Kurulu Başkanı Recai Aksu ve derneğin ikinci başkanı Mustafa İncesu tarafından asılan pankartın altında ise Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı ve Bahriye Üçok’un kitap kapakları yer aldı.