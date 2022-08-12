  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hacı Bektaş Veli Derneği'nden yakışıksız eylem! Erdoğan'ın ziyaretinden önce bunu yaptılar
Gündem

Hacı Bektaş Veli Derneği'nden yakışıksız eylem! Erdoğan'ın ziyaretinden önce bunu yaptılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Hacı Bektaş-ı Veli etkinliklerine katılacağı Nevşehir'de bulunan Hünkar Hacıbektaş Derneği, dünkü, "Bu ziyaretten vazgeçsin" açıklamasından sonra yakışıksız bir eyleme imza atarak dernek binasına üç maymun görseli astı.

Yeniakit Publisher
2022-08-12 23:59:00 - 2022-08-13 00:05:00
Hacı Bektaş Veli Derneği'nden yakışıksız eylem! Erdoğan'ın ziyaretinden önce bunu yaptılar

 Yeniakit.com.tr 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yarın (13 Ağustos Cumartesi) Hacı Bektaş Veli anma etkinliği düzenlenecek.

Etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile çok sayıda vali ve milletvekili katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hacıbektaş ilçesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliğin ardından Hacı Bektaş Veli Dergahı'nı ziyaret edecek.

Erdoğan'ın programını hedef aldılar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Ağustos'taki ziyaret programını hedef alan bazı Alevi dernekleri, "Bu ziyareti de Hüseyin Gazi Dergâhı ziyaretinde olduğu gibi samimi bulmuyoruz. Yol yakınken kararından dönmesini istiyoruz." açıklaması yaptı.

İlk kez Hacı Bektaş-ı Veli etkinliklerine katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret edeceği Nevşehir'de bulunan Hacı Bektaş Kültür, Eğitim ve Dayanışma Derneği yakışıksız bir eyleme imza attı. Dernek binasına; "görmemek, işitmemek ve konuşmamak" anlamına gelen 'üç maymun’ afişi asıldı.

Danışma Kurulu Başkanı Recai Aksu ve derneğin ikinci başkanı Mustafa İncesu tarafından asılan pankartın altında ise Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı ve Bahriye Üçok’un kitap kapakları yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23