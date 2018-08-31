Hacı Adem Hadzıć efendi hayatını kaybetti

Bosna Savaşı’nın mücahid komutanlarından, Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın yakın arkadaşlarından Hacı Adem Hadzıć Efendi, Hakk’ın rahmetine kavuştu.

Savaş döneminde Bosna Hersek’in Gradaçaç şehrinde kendisine bağlı imam efendiler ile kurduğu topçu bataryasının komutanı olan Hacı Adem Hadzıć’in cenaze namazı 1 Eylül Cumartesi günü ikindi namazını müteakip Gradaçaç Hüseyin Paşa Camii’nde kılındıktan sonra defnedilecek.

Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve dava arkadaşlarına sabr-ı cemil niyaz ederiz.