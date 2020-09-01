Hacettepeli yüzücüler KKTC'den Türkiye'ye barış için kulaç atıyor

GİRNE (AA) - Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Master Yüzme Takımı sporcuları, 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Türkiye'ye yüzmeye başladı.

Girne Limanından hareketle Mersin Taşucu Limanına ilk kez yüzecek olan sporcular için Girne Limanı'nda tören düzenlendi.

Törene, KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın yanı sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve KKTC Başbakanlık Spor Dairesi yetkilileri katıldı.

Tatar, burada yaptığı konuşmada, KKTC Başbakanlığı ile Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün "Dostluğa ve Barışa Kulaç" adı altında düzenledikleri bu faaliyeti çok anlamlı bulduğunu kaydetti.

- "Doğu Akdeniz bir Türk gölüdür"

Zaman zaman Türkiye-KKTC arasında yüzme faaliyetlerinin olduğuna işaret eden Tatar, "Esas itibariyle KKTC ile Türkiye arasındaki Doğu Akdeniz bir Türk gölüdür. Arada 40 mil kadar bir yakın mesafe var. Bu tarz sportif faaliyetlerin daha olağan hale gelmesiyle sesimizi buradan dünyaya da duyurabiliriz." dedi.

Tatar, KKTC gençliğine haksız bir şekilde ambargo uygulandığının altını çizerek, böyle bir faaliyetle bu ambargoların yersiz olduğuna ilişkin bütün dünyaya seslendiklerini kaydetti.

Bu mesajın, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde verilmesinin de önemini vurgulayan Tatar, esas temennilerinin barış ve huzur için yaşamak olduğunu söyledi.

Barış, birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmeyi hedefleyen yüzme geçişi, Girne-Mersin arasında yüzülebilecek uluslararası yeni bir parkur oluşturmak, KKTC'nin tanıtımı ile amatör ve profesyonel sporculara öncülük ederek, spor turizmine katkı sağlamayı hedefliyor.

Hacettepeli 10 yüzücünün yaklaşık 38 saatte KKTC'den Türkiye'ye ulaşması bekleniyor.



