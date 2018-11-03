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Hacettepe’de sapkın derse soruşturma

Müslüman Anadolu milletinin baş belası sapkın eşcinsellerin üniversitelerde, seminer vermeye başladıkları ortaya çıktı. Türkiye’nin en seçkin eğitim kurumlarından biri olan Hacettepe Üniversitesi’ne sızan LGBTİ’li sapkınların, “Ayrımcılık karşıtı dersler” projesi adı altında ilk derslerini verdikleri öğrenildi.

03 Kasım 2018 Cumartesi 11:54
Hacettepe’de sapkın derse soruşturma

Türk aile yapısının hedef alan ve ahlaksızlıklarını yaymak için her türlü provokatif eyleme imza atan LGBTİ’li sapkınlar durmak bilmiyor. Toplumsal tabanda hiçbir karşılıkları olmamasına rağmen, toplumu manipüle etmek için provokatif faaliyetlere imza atan LGBTİ’li homolar, şimdi de üniversitelerimize el attı. Üniversitelerdeki akademik özgürlüğü istismar eden eşcinsel sapkınlar, gencecik dimağları zehirlemeye başladı. Türkiye’nin en yetkin ve mümtaz eğitim kurumlarından biri olan Hacettepe Üniversitesi’ne sızan LGBTİ sapkınların, “Ayrımcılık karşıtı dersler” kapsamında homoseksüel propaganda yaptı. Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayça Gelgeç Bakacak’ın, “Queer Teori ve Queer Çalışmaları” dersine giren LGBTİ’li homolar, ahlak dışı fiillerini öğrencilere aktardı.

Ders adı altında LGBTİ anlatıldı

Kan emici Soros vakfı başta olmak üzere Alman Vakıfları ve Avrupalı büyükelçilikler tarafından fonlandıklarını defalarca ifşa ettiğimiz KAOS GL’nin organizatörlüğünde gerçekleşen ders büyük tepki çekti. Ders kılıfı adı altında yapılan homoseksüel propagandaya, Hacettepe Üniversitesi Kuir Araştırmaları Topluluğu’nun da katılması, rezaletin boyutunu ikiye katladı. Üniversitede doçent seviyesinde bir öğretim görevlisinin, kendi dersine LGBTİ’lileri alması ve adeta propaganda yapmalarına müsaade etmesi ise bu kadar da olmaz dedirtti.

Rektörlük: inceleme başlatacağız

Rektörlük görevine geldiği günden bu yana başarılı çalışmalara imza atan ve Hacettepe Üniversitesi’nin her alanda çağ atlamasını sağlayan Prof. Dr. Haluk Özen, skandal olaya el koydu. Konu ile ilgili gazetemize açıklamalarda bulunan Prof. Özen, “Rektörlüğümüzün bu durumdan haberi yoktu. Olayla ilgili ön incelemeyi başlatacağım. Bir daha böyle bir şeyin tekrarlanmamasını sağlayacağım. Bu konuda çok netim” ifadelerini kullandı. Gazetemiz Akit, 16 Ocak tarihli nüshasında ilk sayfasından, “Üniversiteler sapkın işgalinde” başlıklı bir haber yayınlamıştı.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 11:54
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  8. Queer Teori ve Queer Çalışmaları
  9. Soros vakfı
  10. Alman Vakıfları
  11. KAOS GL
  12. Hacettepe Üniversitesi Kuir Araştırmaları Topluluğu
  13. Prof. Dr. Haluk Özen

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