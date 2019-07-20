Hacettepe besyo taban puanları 2019

Hacettepe Üniversitesi Besyo beden eğitimi, antrenörlük, spor yüksekokulu 2019 taban puanları, başarı sıralaması 2019 YKS tercihlerinin başlayacağı şu günlerde merak edilmeye başlandı. ÖSYM YKS 2019 sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra öğrencileri için şimdi de tercih maratonu başlayacak. Üniversite taban puanları 2019 son dakika olarak araştırılmaya devam edilirken, üniversitelerin Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu besyo taban puanları 2019 da merak ediliyor. Ankara Hacettepe Üniversitesi 2019 besyo özel yetenek sınavı kılavuzunu açıkladı. 2019 YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.

Hacettepe Üniversitesi 2019 besyo puanları

Başvurular 05 Ağustos – 09 Ağustos 2019 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi, Beytepe Yerleşkesi, Spor Bilimleri Fakültesi, B Blok (Yeni Bina) giriş katında 9.00-12.00 ve 13.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır. Engelli adayların başvuruları 09.08.2019 tarihinde aynı yer ve saatlerde yapılacaktır.

Sınavlar Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Spor Bilimleri Fakültesi, Eski Bina (A Blok) Spor Salonunda, 20.08.2019 – 21.08.2019 tarihlerinde, saat: 9.00 – 17.00 saatleri arasında yapılacaktır. Engelli adayların 30 m Sürat Testi 20.08.2019 tarihinde 17.00-18.00, 20 m Mekik Koşusu Testi 21.08.2019 tarihinde 17.00-18.00 saatleri arasında yapılacaktır. Sonuçlar 23.08.2019 tarihinde ilan edilecektir.

YKS TYT, AYT ve YDS sınav sonuçlarına 18 Temmuz’dan itibaren sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişilebilmekte. Üniversite YKS kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

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