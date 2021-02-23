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Sağlık Hacamat nedir? Hacamatın faydaları nelerdir ve mart ayının hacamat günleri hangileridir?
Sağlık

Hacamat nedir? Hacamatın faydaları nelerdir ve mart ayının hacamat günleri hangileridir?

Hacamat, kelime anlamı olarak Arapça emmek manasına gelen bir terimdir. Eski Mısırlılara kadar dayandırılan hacamat, İslam dininde de önemli bir alternatif tıp tedavisi olarak günümüzde uygulanıyor. Peki, hacamatın faydaları nelerdir ve mart ayının hacamat günleri hangileridir

Yeniakit Publisher
2021-02-23 17:28:00 -
Hacamat nedir? Hacamatın faydaları nelerdir ve mart ayının hacamat günleri hangileridir?

Hz. Peygamber (sallallahü aleyhi ve sellem) efendimizin zamanında, hacamatın hem hastalıklardan korunma hem de tedavi amaçlı uygulandığını, bizzat kendisinin de hacamat yaptırdığını ve hacamatı tavsiye ettiğini bilmekteyiz. Hacamatın yararlı günümüz tıbbı bile şaşırtacak ölçüdedir. İşte hacamatla ile ilgili merak edilen haberin detayları…

Hacamat nedir?

Hacamat, deri üzerinden ufak çizikler atılarak vakum yolu ile kan alınma işlemine denir. Genellikle iki omuz arasından, sırttan, başın arka tarafından yahut vücudun herhangi bir yerinden bardak veya boynuzla alınır.

Hacamatın faydaları nelerdir?

1-Kılcal damarlardaki tıkanıklığı açar.
2-Hacamat doğal kortizonu artırır. Buda hacamat sonrası ağrılı durumların azalmasını hatta ağrıların yok olmasını sağlar.
3-Boyun, ense, omuz ağrılarında, lumbago ve siyatikte
4-Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir, vücuda direnç kazandırır.
5-Tansiyonun dengelenmesinde yardımcı olur.
6-Kalp damar rahatsızlığı ve damar sertliğine faydalıdır.
7-Düzenli hacamat dokulardaki gaz ve toksinlerin atılmasını sağlar.
8-Düzenli hacamat cilt parlaklığını arttırır.
9-Uykuyu düzenler, sabahları dinç uyanmayı sağlar.
10-Kandaki toksin ve zehirli maddeleri atmaya yardımcı olur.
11-Ayaklarda ve belden aşağıdaki organlarda aşırı sıcaklama, yanma ve aşırı üşümeye iyi gelir.
12-Vertigo ve tinnitus gibi kulak hastalıklarına iyi gelir.

Hacamat mart ayının günlerinde yapılabilir?

Yeşil olarak işaretlenenler Hz. Peygamber (sallallahü aleyhi ve sellem) efendimizin hacamat yaptırdığı günlerdir. Mavi olarak işaretlenen günler ise hacamat yapabileceğiniz günlerdir. Kırmızı olarak işaretlenen günler ise hacamat yapmamanız gereken günlerdir.

Hacamat ile ilgili hangi hadisi şerifler vardır?

1)Rasulullah (s.a.s) şöyle dedi:
İsra ve Mirac’a çıktığım zaman geçtiğim her melek topluluğu bana şöyle dediler;
“Ey Muhammed!
(Mutlaka hacamatı tavsiye et.” Ahmed,Tirmizi, İbn.Mace ve Hakim)
2)Rasulullah (s.a.s) şöyle buyuruyor:
“Her bir melek topluluğunun yanında geçtiğimde,Melekler bana,
Ey Muhammed!Ümmetine hacamatı emret.”
(Tirmizi sahih senetle)
3)Peygamber Efendimiz (SallAllahü aleyhi ve sellem) Hadis-i Şerif'de "Mirac'dan inerken hangi Melek cemaatine rastlasam.
Ey Muhammed(SallAllahü aleyhi ve sellem)!Ümmetine hacamat olmalarını emret!
dediler." buyurmuştur.
4)Kan aldırma yollarının en güzeli hacamattır.(yahut hacamat sizin en iyi tedavi yollarınızdır)”
(Buhâri, Tıb 13; Müslim, Musakat 62, 63; Ebû Dâvûd Nikâh 26, Tıb 3)
5)-Hacamat ücreti helaldir.Müslim; 1577
6)Hacâmatın vakti,her ayın 17, 19 ve 21. günleridir."Müslim
7)Ebu Kesbe el-Enmari RadiyAllahu anh anlatıyor:
“Resulullah aleyhissalatu vesselam basindan ve iki omuzu arasindan hacamat olur ve:
“Kim bu kandan akıtırsa, herhangi bir hastalık için, bir başka ilaçla tedavi olmasa da zarar görmez!” buyururdu.”Ebu Davud, Tibb 4, (3859);Ibnu Mace, Tibb 21, (3484).
8)Rasulullah (s.a.v.)’in bizzat kendisi Ebû Taybe adında bir Haccâm’a hacamat yaptırmış ve başından kan aldırıp haccâma ücretini ödemiş ve şöyle buyurmuştur:
“Kan aldırma yollarının en güzeli hacamattır.(yahut hacamat sizin en iyi tedavi yollarınızdır)”
(Buhâri, Tıb 13; Müslim, Musakat 62, 63; Ebû Dâvûd Nikâh 26, Tıb 3

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