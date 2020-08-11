Hacamat göğüse yapılır mı? Göğüsten hacamat yapmanın yararı nedir?

Bir çok hastalığın tedavisinde kullanılan ve alternatif tıp olarak önemli katkılar sağlayan hacamat vücudun hangi bölgelerine yapılır? Örneğin, göğüs bölgesinden hacamat yapılır mı? Göğüsten hacamatın faydası nedir?

Göğüs bölgesinden hacamat yapılır mı?

Hacamat tedavisinin nasıl, nerede, hangi malzemelerle yapıldığının önemi olduğu gibi hangi hastalıklarda hangi bölgelere yapıldığı önemlidir. Tıbbi hacamat yapmadan önce hacamat yapılacak bölge tespiti tedavinin etkinliği açısından önemli bir konudur. bunun için hastanın iyi muayene edilmesi, varsa kronik hastalıklarının sorgulanması hasta şikayetlerine sebep olan kaynak patolojilerin iyi tespit edilmesi gerekir.

Eğer hastalık yokta korunma amacıyla koruyucu hekimlikte uygulanan hacamat tedavisi yapılacaksa o zamanda ona uygun tedavi bölgeleri seçilir. Kabaca genel olarak vücudumuzda tıbbi hacamat yapılan dört ana bölge vardır. Bu bölgelerin her birine ortalama 4-6 adet kupa uygulanır. Genellikle tarama hacamatı yapılan hastalıklar ve koruyucu tedaviler daha iyi sonuçlar verir. Hacamat seanslarının sayısı tedavinin etkinliğini ve dozunu belirler. Hacamat yapılan bölgeleri belirlerken seçilen noktaların kaynağı akupunktur tedavi noktalarıdır. Bir başka kıstasta az hareketli, kılcal damarı bol, kanın göllenmeye müsait olduğu vücut noktalarıdır.

Genel olarak bilgi vermek gerekirse Tıbbi hacamat yapılan bölgeler şöyledir. İlk bölgemiz Peygamber efendimiz (sav) inde önerdiği kahil bölgesi skapula alt ve üst köşeleri arasındaki tetik noktalarıdır. kişinin anatomik yapısına göre 4-5 kupaya tekabül eder. İkinci önemli bölge belde bulunan kosto vertebral açıdaki B20-21-22 noktalarını içine alan ve sakro iliak bileşkedeki tedavi noktalarıdır. Bu bölgeye yapılan hacamatla idrar yolları hastalıkları, kadın hastalıkları, rahim, yumurtalık problemleri, hormonal dengesizlikler yüksek tansiyon, üreme sorunları, barsak, pankreas, karaciğer, mide hastalıklarının tedavisinde önemli ölçüde yol katedilebilir. Üçüncü önemli Tıbbi hacamat bölgesi Bacak arkasındaki Endonezya ve Malezyalı hekimlerin metabolizma noktaları dedikleri ve diyabet tedavisinde kullandıkları noktalardır. Bu hacamat bölgesi popliteal çukurun 2 jun altındaki ve üstündeki tedavi noktalarını içerir. Dördüncü hacamat bölgesi, dünyada hacamat yapan hekimlerin sık kullandığı halk arasında kafa hacamatı diye bilinen 1/3 mastoid çıkıntıyı içine alan ve kafa arkasında Gv 17- 18 noktalarını içine alan noktalardır.