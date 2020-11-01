Hacamat altın günleri, 2020 hacamat için altın günler hangileri?

2020 yılı hacamat günleri belirlendi ve takvim haline getirildi. Hangi aylarda hacamat yaptırmak daha faydalı olur?

Hacamat nedir?

Hacamat, vücua brke toksn ve krl kanın temzlenmes çn yapılan geleneksel tedav yöntemlernden brdr. Antk Yunan'dan günümüze

kadar gelen 5000 yıllık hacamat geleneğ Peygamber Efendmz (s.a.s)'n sünnet olarak da yapılmaktadır.

2020 hacamat için altın günler hangileri?

Bu konuda Peygamberimiz Hz. Muhammed SAV.'in bir Hadis-i Şerifi'nde " Hicri 17, salı gününe rastlarsa, bir yıllık hastalıklara şifadır" buyuruyor. Bu da 2020 yılında 3 farklı güne denk geliyor. Bu günlere biz "altın hacamat günleri" diyoruz.

2020 yılının altın hacamat günleri:

11 Şubat 2020 Salı

9 Haziran 2020 Salı

3 Kasım 2020 Salı

Hacamat hangi günler yaptırılmaz?

Çarşamba, Cume ve Cumrtesi günleri hacamat yapılması teşvik edilmemektedir. Hadis-i Şerif'te "Kim Çarşamba veya Cumartesi günü hacamat olur da bedeninde alaca hastalığı görürse, sadece kendini kınasın.", "Cuma, Cumartesi, Çarşamba günleri hacamat olmaktan kaçının."