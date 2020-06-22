Hac kurasında isimleri çıkan ve kayıtlarını yaptıranların beklediği haber geldi. Suudi Arabistan, Kovid-19 nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını yurt dışından hacı kabul etmeyeceğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından hac kaydı yaptıranlar haklarının yanıp yanmayacağını araştırıyor. İşte, detaylar.

Haca gidemeyenler seneye mi gidecek?

Birkaç gün önce Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan hacın iptali durumunda yapılacakları açıklamıştı. Bircan, “Hac iptal olduğu takdirde bu sene kurada ismi çıkan vatandaşlarımızın hiçbir hak kaybına mahal vermeden o kura haklarını 2021 yılına öteleyeceğiz'" dedi.