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İSLAM Hac var mı bu sene
İSLAM

Hac var mı bu sene

Bu yıl hacca gidilecek mi? Koronavirüs salgını sebebiyle Suudi Arabistan 2020 yılında hac vazifesi için ülke dışında misafir kabul etmedi. 2020 hac kurasında isimleri çıkan ve kayıt yaptıranların hakları ise 2021 yılına devredildi. Salgın halen devam ediyor ve vatandaşlar hacca gidilip gidilmeyeceğini merak ediyor. Konu hakkında Diyanet İşleri’nden beklenen açıklama geldi. Peki, Bu sene hac olacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-09 11:42:00 -
Hac var mı bu sene

Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. Salgın sebebiyle 2020 yılında Suudi Arabistan hac için ülke dışından misafir kabul etmedi. Ayrıca 1 Kasım’a kadar da yurt dışından umre için kimse kabul edilmedi. Ardından yakın ülkelerden misafirler alındı. Ancak Türkiye’den umre ziyaretleri halen yapılamıyor. Konu hakkında beklenen açıklama geldi. Peki, bu yıl hac var mı?

Hac var mı bu sene

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 hac ibadeti Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamadığı için adayların kura ve kayıt haklarının 2021 için de devam etmekte olduğu bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile 2021 yılı hac ibadetine ilişkin görüşmeler sürmektedir. Görüşmeler neticesinde alınacak kararlar kamuoyu ile paylaşılacaktır. Ayrıca Suudi Arabistan'ın normalleşme sürecini Ramazan Bayramı sonrasına ertelemesi nedeniyle ülkemizden umre ziyaretleri de yapılamayacaktır. Vatandaşlarımız, hac ve umre hizmetleri ile ilgili 0 850 260 13 13 numara aracılığı ile İletişim Merkezimizden bilgi alabilirler" denildi.

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