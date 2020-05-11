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Hac para iadesi | Umre ücretleri iadesi

Hac ve umre paraları nasıl iade edilecek? Koronavirüs salgını sebebiyle umre ziyaretleri iptal edildi. Vatandaşlar “Umre parasını nasıl geri alabilirim?” , “Umre parası iade” , “Hac parası iade edilecek mi?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 16:19:00 -
Hac para iadesi | Umre ücretleri iadesi

Koronavirüs salgını sebebiyle umre ziyaretleri iptal edildi. Vatandaşlar ödedikleri umre ücretlerinin ne zaman ödeneceğini merak ediyor. İşte, detaylar.

Hac para iadesi | Umre ücretleri iadesi

Umre ücretlerini ödeyen vatandaşlar ücretlerinin iadesini nasıl alacaklarını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden yapılan duyuruya göre, koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri doğrultusunda umreye gidemeyenlerin ücret iadelerinin banka hesabına gönderilmesi veya talep edeceği adrese elden teslim için başvuru ekranı açıldı.

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