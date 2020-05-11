Hac para iadesi | Umre ücretleri iadesi
Hac ve umre paraları nasıl iade edilecek? Koronavirüs salgını sebebiyle umre ziyaretleri iptal edildi. Vatandaşlar “Umre parasını nasıl geri alabilirim?” , “Umre parası iade” , “Hac parası iade edilecek mi?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, detaylar.
Koronavirüs salgını sebebiyle umre ziyaretleri iptal edildi. Vatandaşlar ödedikleri umre ücretlerinin ne zaman ödeneceğini merak ediyor. İşte, detaylar.
Hac para iadesi | Umre ücretleri iadesi
Umre ücretlerini ödeyen vatandaşlar ücretlerinin iadesini nasıl alacaklarını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinden yapılan duyuruya göre, koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri doğrultusunda umreye gidemeyenlerin ücret iadelerinin banka hesabına gönderilmesi veya talep edeceği adrese elden teslim için başvuru ekranı açıldı.
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