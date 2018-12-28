Hac kurası 2019 sonuçları çekildi. Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 hacca gidecek hacı adaylarının beklediği 2019 hac kura sonuçları son dakika açıklanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığının 2019 yılı hac kuraları, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonunda düzenlenen törenle çekildi. İşte hac kura çekiliş sonuçları 2019 listesi

Diyanet 2019 hac ibadetini yerine getirmek için başvuruda bulunan milyonlarca hacı adayının dört gözle beklediği ve kendisinin de o listede yer alması için dua ettiği hac kuraları bugün çekiliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bu yılın hac kurası yarın saat 15.00'te Diyanet İşleri Başkanlığında, bilgisayar ortamında, basına ve kamuoyuna açık yapılacak. Vatandaşlar, kura sonuçlarına saat 23.00'ten itibaren Diyanet İşleri Başkanlığının "http://hac.diyanet.gov.tr" adresinden ulaşabilecek. 2 milyon 213 bin 835 hacı adayı, sorgulama ekranını takip edebilecek.

2019 Hac kura sonuçları için tıklayınız

Hac kesin kayıtlar ne zaman yapılacak?

Kura çekimi sonrası hacca gitmeye hak kazananlar, "kesin kayıt yaptırabilir" belgelerini cep telefonlarına gelecek kısa mesaj şifresi ile alabilecek. 28 Aralık 2018 tarihinde çekilecek ve aynı gün açıklanacak hac kura sonuçlarına göre hac kaydı yapmaya hak kazanan hacı adayları 02 – 11 Ocak 2019 tarihleri arasında ise kesin hac kaydı işlemlerini yaptırabilecek. Yabancı uyrukluların kayıtlarının ise alınmayacağı bildirildi.Hacca götürülmek istenen 0-6 yaş grubundaki çocukların kayıtları ebeveynleri ile yapılacak. İlk defa kayıt yaptırmak isteyen 45 yaş altı bayanlardan mahremsiz hacca gidemeyecek durumda olanlar, müracaatlarını hacca hiç gitmemiş mahremleriyle yapacak. Ayrıca, günlük aktivitelerini kendi başlarına gerçekleştiremeyecek derecede engelli, hasta ve yaşlı olanlar da müracaatlarını, hacca hiç gitmemiş refakatçileri ile yapacak. Ön kayıt ücretini yatırdığı halde süresi içinde sisteme girilmeyen müracaatlar ise kabul edilmeyecek.