Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Şubat 2023'te çekilmesi planlanan hac kuralarının ertelendiğini duyurdu. Pek çok kişi ise kura çekiminin ne zamana ertelendiğini araştırmaya başladı. Peki, hac kuraları ne zaman çekilecek?

Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kuraları ne zamana ertelendi?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "15 Şubat 2023 tarihinde yapılması planlanan 2023 yılı hac kurası tarihi, 06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde meydana gelen deprem nedeniyle, ileri bir tarihe ertelenmiştir” denildi. Hac kura tarihi henüz açıklanmadı.