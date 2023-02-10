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İSLAM Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kuraları ne zamana ertelendi?
İSLAM

Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kuraları ne zamana ertelendi?

15 Şubat'ta çekilmesi gereken hac kuraları Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından ertelendi. Hac kuralarını merakla bekleyenler ise 'Hac kuraları ne zaman çekilecek?' sorusunun cevabını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 23:23:00 -
Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kuraları ne zamana ertelendi?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Şubat 2023'te çekilmesi planlanan hac kuralarının ertelendiğini duyurdu. Pek çok kişi ise kura çekiminin ne zamana ertelendiğini araştırmaya başladı. Peki, hac kuraları ne zaman çekilecek? 

Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kuraları ne zamana ertelendi?

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "15 Şubat 2023 tarihinde yapılması planlanan 2023 yılı hac kurası tarihi, 06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde meydana gelen deprem nedeniyle, ileri bir tarihe ertelenmiştir” denildi.  Hac kura tarihi henüz açıklanmadı.

 

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