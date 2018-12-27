Hac kura sonuçlarına ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. 2019 haccı için kutsal topraklara gidecek olan olan hacı adaylarının beklediği 2019 hac kura sonuçları için gözler Diyanet İşleri Başkanlığı'na çevrildi. Bu yıl ilk defa hac ibadetini yerine getirmek isteyen hacı adayları 2019 hac kura sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. İşte hac kura sonuçları 2019 son dakika bilgileri...

Hac kura sonuçları 2018 sorgulama... İslam’ın beş şartından biri olan Hacca gitmek vazifesini yerine getirmek isteyen milyonlarca hacı adayı hac görevini yerine getirmek için ilk defa kayıt yaptıracaklar, işlemlerini Aralık tarihlerinde gerçekleştirdi. Önceki yıllarda başvuruda bulunanların kayıt yenileme işlemleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından otomatik yapılacak. Önceki yıllarda başvuruda bulunanların kayıt yenileme işlemleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından otomatik yapılacak. 2019 hac başvurularının sona ermesiyle birlikte milyonlarca hacı adayını şimdi de hac kura sonuçlarının heyecanı sardı.

Hac kura sonuçları açıklandı mı?

2019 yılının hac kuraları, hac kura sonuçları 2019 son dakika açıklandı mı? 28 Aralık 2018 Cuma günü Diyanet İşleri Konferans Salonu'nda yapılacak organizasyonla gerçekleşecek. Saat 15.00'da başlayacak olan çekiliş, canlı yayınla takip edilebilecek. Hac 2019 kura sonuçları ise 23.00'da internet üzerinde yer alacak. Bu yıl alınacak olan hac farizasının ücreti, Suudi Arabistan Riyali (SAR) olarak tahsil edilecek. Kesin kayıtla ilgili bilgiler ilerleyen süreçte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanacak.

Hac kuraları sorgulama 2019 ekranı Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek.

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