0553 313 94 23

Hac kura sonuçları 2019

Hac kura sonuçlarına ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. 2019 haccı için kutsal topraklara gidecek olan olan hacı adaylarının beklediği 2019 hac kura sonuçları için gözler Diyanet İşleri Başkanlığı'na çevrildi. Bu yıl ilk defa hac ibadetini yerine getirmek isteyen hacı adayları 2019 hac kura sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. İşte hac kura sonuçları 2019 son dakika bilgileri...

27 Aralık 2018 Perşembe 12:29
Hac kura sonuçları 2019

Hac kura sonuçlarına ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. 2019 haccı için kutsal topraklara gidecek olan olan hacı adaylarının beklediği 2019 hac kura sonuçları için gözler Diyanet İşleri Başkanlığı'na çevrildi. Bu yıl ilk defa hac ibadetini yerine getirmek isteyen hacı adayları 2019 hac kura sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. İşte hac kura sonuçları 2019 son dakika bilgileri...

Hac kura sonuçları 2018 sorgulama... İslam’ın beş şartından biri olan Hacca gitmek vazifesini yerine getirmek isteyen milyonlarca hacı adayı hac görevini yerine getirmek için ilk defa kayıt yaptıracaklar, işlemlerini Aralık tarihlerinde gerçekleştirdi. Önceki yıllarda başvuruda bulunanların kayıt yenileme işlemleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından otomatik yapılacak. Önceki yıllarda başvuruda bulunanların kayıt yenileme işlemleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından otomatik yapılacak. 2019 hac başvurularının sona ermesiyle birlikte milyonlarca hacı adayını şimdi de hac kura sonuçlarının heyecanı sardı.

Hac kura sonuçları açıklandı mı?

2019 yılının hac kuraları, hac kura sonuçları 2019 son dakika açıklandı mı? 28 Aralık 2018 Cuma günü Diyanet İşleri Konferans Salonu'nda yapılacak organizasyonla gerçekleşecek. Saat 15.00'da başlayacak olan çekiliş, canlı yayınla takip edilebilecek. Hac 2019 kura sonuçları ise 23.00'da internet üzerinde yer alacak. Bu yıl alınacak olan hac farizasının ücreti, Suudi Arabistan Riyali (SAR) olarak tahsil edilecek. Kesin kayıtla ilgili bilgiler ilerleyen süreçte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanacak.

Hac kuraları sorgulama 2019 ekranı Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek.

2019 Hac kura sonuçları için tıklayınız

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 12:29
  1. hac kura sonuçları 2019
  2. hac kura sonuçları 2018
  3. hac kura sonuçları 2018 sorgulama
  4. 2019
  5. yedek hac kura sonuçları
  6. hac kura sonuçları 2018 diyanet
  7. hac kura sonuçları yedek listesi
  8. hac kura sorgulama
  9. hac yedek kura sonuçları
  10. diyanet hac kura sonuçları sorgula
  11. Hac kuraları
  12. hac kuraları ne zaman çekilecek
  13. hac kuraları ne zaman belli oluyor 2019
  14. hac kuraları 2019 diyanet
  15. hac kuraları diyanet
  16. hac kuraları sonuçları
  17. hac kuraları çekildi mi
  18. hac kuraları 2019
  19. hac kuraları sorgulama 2019
  20. Hac kuraları sorgulama ekranı 2019

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Gençler üzerinde yoğun kumar kampanyası yürütülüyor”
    1. "Gençler üzerinde yoğun kumar..
    2. Pakistan'daki Çin konsolosluğuna..
    3. Aranan FETÖ firarisi lüks villada..
    4. GRAFİKLİ - "Suriye'den çekilme kararı..
    5. İran'da çatışma! Ölüler var
    6. Bakan Pekcan gündeme ilişkin soruları..
    7. Belçika'da "sarı yeleklilerden" yol..
    8. Uygur Türkleri hakkında gündem..
    9. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    10. Sözde, sanatçı deniyor bunlara!
    11. Afganistan'da bomba yüklü araçta..
    12. Soğuktan etkilenen düzensiz göçmenler..
    13. Niğde POMEM Mezuniyet Töreni
    14. Diriliş Ertuğrul 130. bölümde Beybolat..
    15. Da’vâ adamı
    16. Teşekkür sırrı
    17. Altın fiyatları
    18. Türkiye ve Japonya arasında "Afet..
    19. Kağıttepeli Kemal İstanbul adayını..
    20. Böyle anne olmaz olsun! Vicdanları..
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    Bahçeli: Sana zaten yazık olmuş Metin Akpınar!
    Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz onun gerçek yüzünü!
    Akpınar’ı anlattı: Siz bilmezsiniz onun gerçek yüzünü!
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi
    CHP'nin İBB adayından Kadir Topbaş sürprizi
    İşte Ocak'ta memur ve memur emeklisini bekleyen zam oranı
    İşte Ocak'ta memur ve memur emeklisini bekleyen zam oranı
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019
    CHP İstanbul ilçe belediye başkan adayları 2019

    Günün Karikatürü

    27 Aralık 2018
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    'Türkiye ile ilişkiyi kes' şantajı! Reddedince isyan çıkardılar
    Milyonları ilgilendiriyor! 3 bin lira birden yükseldi
    Milyonları ilgilendiriyor! 3 bin lira birden yükseldi