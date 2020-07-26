  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Hac kafileleri Mekke'ye ulaşmaya başladı

Suudi Arabistan, hac vazifesini yerine getirecek kafilelerin Mekke'ye gelmeye başladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 10:31:00 -
Hac kafileleri Mekke'ye ulaşmaya başladı

Suudi Arabistan resmi haber ajansının (SPA) haberine göre, Hac kafileleri Mekke'ye ulaşmaya başlarken, kutsal mekanda Kovid-19'a karşı sıkı tedbirler alındı.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, izin almadan hac yapılamayacağı uyarısında bulunurken, bir hafta içinde bu kuralı ihlal eden 16 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlık, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurmuştu.

Sağlık Bakanı Tevfik er-Rabia da hacı adaylarının 65 yaş altında olması ve kronik rahatsızlığı bulunmaması gerektiğini söylemişti.

 



 

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Symbol
Satılık 2015 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı