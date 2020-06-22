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İSLAM

Hac iptal mi edildi? | Bu sene hac olmayacak mı 2020

Diyanet hac açıklaması | Hac kurasında ismi çıkan ve kayıtlarını yaptıranlar hacın iptal olup olmadığını merak ediyor. Konu hakkında beklenen açıklama Suudi Arabistan’dan geldi. Suudi Arabistan koronavirüs salgını sebebiyle hac ibadeti konusunda önemli bir karar verdi. Hac kafilesinin ne zaman yola çıkacağını merak edenler “Hac iptal mi edildi?” , “Bu sene hac yok mu?” , “2020 hac ertelendi mi?” , “Hac kafilesi ne zaman yola çıkacak?” sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki, bu sene hac olmayacak mı 2020.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 22:28:00 -
Hac iptal mi edildi? | Bu sene hac olmayacak mı 2020

Koronavirüs salgını sebebiyle umre ziyaretleri mart ayında durduruldu. Hac ibadeti konusunda da merak üst seviyedeydi. Ocak ayında hac kurasında isimleri çıkanlar bu sene hac olup olmayacağını araştırıyor. Konu hakkında beklenen açıklama geldi.

Hac iptal mi edildi? | Bu sene hac olmayacak mı 2020

Suudi Arabistan, Kovid-19 nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını yurt dışından hacı kabul etmeyeceğini duyurdu.

Haca gidemeyenler seneye mi gidecek?
Haca gidemeyenler seneye mi gidecek?

İSLAM

Haca gidemeyenler seneye mi gidecek?

 

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