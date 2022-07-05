Hac için yaş sınırına takılanlara iyi haber verildi
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş 2022 hac ibadeti için 65 yaş sınırına takılanlara iyi haberi verdi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Ülke TV'nin Mekke'den yayınladığı "Gündem Özel" programında, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk'ün sorularını cevaplandırıyor.
Yurt dışından 1 milyon hacı adayının kabul edileceğini açıklayan Suudi Arabistan makamları, 65 yaş sınırı getirirken, Türkiye'ye de 37 bin 770 kişilik kontenjan ayırmıştı.
"Hakları baki"
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş 2022 hac ibadeti için "31 bin 300'e yakın 65 yaş üstü engeline takılanlar oldu. 65 yaş engeli ne zaman kaldırılırsa o zaman gelmek isteyenler gelecekler. Hakları baki." dedi.
"Bu hastane uygulamasını Türkiye'den başka ülke yapmıyor!"
Türk hacı adaylarının, Diyanet İşleri Başkanlığı Mekke Hastanesinde Türk hekimlerinin elinde şifa bulması hakkında Erbaş bu hizmet hakkında "Bu hastane uygulamasını Türkiye'den başka ülke yapmıyor!" dedi.