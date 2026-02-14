  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump'tan dünyayı sarsan İran resti! Bölgeye ordu gönderildi o açıklama sonrası geri sayım başladı 14 Şubat 2026: Günün Âyet ve Hadisi 14 Şubat 2015: Mahir Kaynak (İstihbaratçı, İktisatçı, Yazar) IMF'den Türkiye ekonomisine tam not: "Dezenflasyon programı başarıya ulaştı!" Antalya'dan kalkan uçaktaki yolcuların kavgası kameraya yansıdı Ali Mahir Başarır böreği Mahmut Tanal dayağı yedi LGBT'li katil kanlı saldırıyı Roblox'ta planlamış Canlı yayında tane tane anlattı! CHP'ye hazine yardımı kesilmeli Uyuşturucu, fuhuş! CHP'li vekilin yat partileri ortaya çıktı Trump: İran'da rejim değişimi olabilecek en iyi şey
Yerel Başkentte dev operasyon: 23 kişi tutuklandı!
Yerel

Başkentte dev operasyon: 23 kişi tutuklandı!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi:
Başkentte dev operasyon: 23 kişi tutuklandı!

Başkentte çıkar amaçlı suç örgütü kuranlara yönelik yürütülen operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheli tutukland

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İ.Ş. liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, "nitelikli yağma", "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti", "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak", "tehdit", "ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma", "silah ve mühimmat ticareti", "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme", "adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ile "iş ve çalışma hürriyetinin engellenmesi" suçlarını işlediği tespit edilen 23 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde eş zamanlı yapılan aramada, 1680 uyuşturucu hap, 3 tabanca, 7 gram esrar, 3 şarjör, 70 fişek, balistik yelek, 125 sentetik ecza maddesi ve cihaz aramasında kullanılan dedektör ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 23 şüpheli, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı.

Kan emici tefecilere operasyon
Kan emici tefecilere operasyon

Gündem

Kan emici tefecilere operasyon

Van'da idamlıklara operasyon
Van'da idamlıklara operasyon

Gündem

Van'da idamlıklara operasyon

Bursa merkezli 4 ilde dev narkotik operasyonu! 84 tutuklama
Bursa merkezli 4 ilde dev narkotik operasyonu! 84 tutuklama

Yerel

Bursa merkezli 4 ilde dev narkotik operasyonu! 84 tutuklama

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23