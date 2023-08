Hac görevini yerine getirmek için kutsal topraklara gitti, Arafat'ta 'sır' oldu

Mardin'in Midyat ilçesinde yaşayan Hüsamettin Manya, 2 ay önce hac görevini yerine getirmek için gittiği kutsal topraklardan dönmedi. İki aydır Manya'dan haber alamayan ailesi yapılan tüm aramaların sonuçsuz kaldığını söyledi.

Amcasına baktığını dile getiren ve aylardır bulunması için çabaladığını söyleyen yeğeni Zeynep Barış, hacca giden amcasından bir daha haber alamadıklarını dile getirdi. Barış, "Bundan 2 ay önce amcam hac farizasını yerine getirmek için hacca gitti. Orada Arafat tepesinde kayboldu. Onu her yerde arıyorum çok üzülüyorum. Numarasını fotoğrafını hac bölgesindeki yetkililere çabuk bulunması için gönderdik. Bütün her yere fotoğrafını yaydık. Kaç aydır perişan olduk. Kim onu görürse Allah rızası için bizlere haber versin. Amcamın adı Hüsamettin Manya" dedi.

Mekke ve Medine’deki hapishane, hastanelerde aramadık yer bırakmadıklarını ancak şu ana kadar herhangi bir olumlu netice alamadıklarını dile getiren Zeynep Barış, "Her an müjdeli bir haber bekliyoruz. En son Arafat bölgesinde görülmüş denildi. İlgili olanlardan şimdiden Allah razı olsun” şeklinde konuştu.