Hac başvuruları ne zaman başlayacak? Hac 2021 başvuru tarihleri

Geçtiğimiz haftalarda hac ibadetinin, Kovid-19 salgını gölgesinde özel sağlık ve güvenlik şartları çerçevesinde yapılacağını duyuran Suudi Arabistan'dan yeni bir açıklama geldi. Peki, 2021 hac başvuruları ne zaman olacak?

Hac başvuruları ne zaman başlayacak?

60 bin kişilik kontenjan içerisinden 15 bini Suudi Arabistan’a özel 45 bini ise dünyaya açık olacak. 45 bin kontenjan içerisinden kaç bininin Türkiye’ye verileceği ise önümüzdeki günlerde netleşecek.

Hacı adaylarının son 6 ay içinde hasta olmadıklarını, hastanede yatmadıklarını kanıtlamaları istenecek. Ayrıca adaylardan COVID-19 aşısı yaptırdıklarını kanıtlayan resmi aşı belgeleri de talep edilecek.

Hac ibadeti 2021'de yapılması planlanıyor. Ancak Suudi Arabistan hükümeti Hacı olmak isteyen herkese koronavirüs aşısı zorunluluğu getirildi. TÜRSAB Yönetim Kurlu Üyesi Diyaeddin Şahin, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Bakanlıkla koordineli olarak çalıştıklarını belirten Diyaeddin Şahin, 2021 yılında haccın kesin olacağını belirtti.