Habur Gümrük Kapısı'nda 105 kilo eroin ele geçirildi Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Irak'tan Şırnak Habur Gümrük Kapısı'na gelen TIR'da yapılan aramada, 105 kilo eroin ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Irak'tan Habur Gümrük Kapısı'na gelen TIR, risk analizi çalışmaları kapsamında şüpheli olarak değerlendirildi. Boş olan TIR, gözetim altına alınarak X- Ray tarama sistemine sevk edildi. Gümrük Muhafaza ekiplerinin narkotik dedektörköpekler ile gerçekleştirdiği aramada, dorsenin tavanında özel olarak oluşturulmuş gizli bölme içerisinde saklanmış 206 paket bulundu. Paketlerin içinde tespit edilen 105 kilo maddenin eroin olduğu belirlendi. TIR sürücü gözaltına alındı.

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